Valentina Dallari è ricoverata in clinica, ma ha voluto fortemente tornare sui suoi profili social per mandare un messaggio ai tanti fan che le stanno vicino in questo momento buio. La giovane dj ha confessato, qualche tempo fa, di avere dei seri problemi con l'alimentazione. Questa dichiarazione è arrivata dopo molteplici critiche ricevute dal pubblico che la segue. Quest'ultimo, da diversi mesi, ha notato un radicale cambiamento in Valentina. La Dallari è, infatti, dimagrita troppo. Le sue forme non si notavano più e il corpo appariva asciutto, secondo i fan. Pertanto, dopo varie polemiche, l'ex tronista ha scelto di rivelare di aver un grosso problema e di essere pronta ad essere ospitata in una clinica, per ricevere le cure necessarie. Ora ha deciso di scrivere a tutti coloro che la sostengono. Valentina sa che i fan e gli amici continuano a starle accanto. Questo momento difficile per lei ha commosso tutti i telespettatori che seguono il programma di Maria De Filippi e che non vedono l'ora di vederla tornare nuovamente in forma. E sappiamo bene che la Dallari riuscirà sicuro a raggiungere questo obbiettivo.

Nel frattempo, Valentina scrive un messaggio, ringraziando tutti per il sostegno che sta ricevendo ogni giorno. "Grazie di cuore a tutti per il supporto giornaliero, vi penso tanto. V." Notando il grande appoggio ricevuto negli ultimi tempi, la Dallari non ha potuto fare a meno di scrivere sui social, per far sapere a tutti di essere a conoscenza del loro supporto. Anche all'interno del programma, sotto richiesta di Mariano Catanzaro, la produzione ha scelto di mandare in onda un video per salutare Valentina e per darle la forza per andare avanti in questo periodo.

Tra i vari personaggi del trono classico, ad appoggiare Valentina ci hanno pensato Fabio Colloricchio e la fidanzata Nicole Mazzocato. La coppia ha parlato privatamente con la Dallari, che sta cercando di recuperare il suo peso forma. Sicuramente Valentina riuscirà a risolvere i suoi problemi e a tornare a farci compagnia sui social. Intanto, l’ex tronista ringrazia tutti per l’appoggio.

