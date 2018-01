È famosissima in tutto il mondo. È considerata, sebbene fuori da tutti i canoni convenzionali, una delle donne più belle e sensuali al mondo. Soprattutto Tess Holliday è un esempio ed è considerata da moltissime donne una vera e propria icona. Modella plus-size fuori dagli schemi, da sempre si batte affinché le persone la smettano di ‘bullizzare’ il corpo delle donne che non dovrebbe mai essere oggetto di scherno e di commenti di nessun tipo. Ovviamente è molto abituata alle critiche, ma imperterrita va avanti, anche perché Tess al suo fianco ha una persona molto speciale che ogni giorno si batte insieme a lei. È suo marito Nick. L’uomo che ogni donna vorrebbe al proprio fianco. Il sostegno a sua moglie è totale, come dimostra la foto che ha postato dal suo profilo Instagram in cui si vede la donna totalmente nuda. Il commento è lapidario: "Le donne meritano rispetto, sia che siano completamente nude o che siano vestite dalla testa ai piedi. In questa foto non ci sono alterazioni né al corpo di mia moglie né al viso". Il marito della modella trentaduenne americana ha postato su Instagram la foto, mentre era in corso la Marcia delle donne con l'obiettivo di offrire il suo sostegno al movimento, essendo troppo malato per recarsi fisicamente alla Marcia. (continua dopo la foto)

La foto ritrae Tess, nuda e di spalle, mentre guarda un paesaggio. Poche ore dopo la stessa foto è comparsa sul profilo Instagram della modella, evidentemente orgogliosa dell'azione del marito. Inutile dire che l’immagine è stata tempestata di commenti entusiasti e di sostegno per la coppia. Arrivata sulla copertina di People, la rivista più letta d'America, oggi è una modella affermata. Dopo aver avuto un'infanzia difficile, dal 2015 è sposata con l'imprenditore australiano, fotografo e artista Nick Holliday.

La donna è da sempre una voce critica nei confronti di ogni tipo di discriminazione, infatti nel 2015 su Twitter ha creato l'hashtag #EffYourBeautyStandards per celebrare le forme e le curve del corpo contro chi propone categorie standard di bellezza. (continua dopo le foto)





Dopo il contratto con una grande agenzia di moda, la MiLk Model Management, Tess ha condiviso sui suoi social i dettagli del primo servizio fotografico del 2018 esprimendo ai fan la sua felicità. La modella non ha partecipato alla Marcia per festeggiare il dodicesimo compleanno di suo figlio Rylee, avuto all'età di 20 anni. Tess viene molto ammirata in tutto il mondo per la sua determinazione e per i suoi modi da guerriera, è una donna che non dimentica mai la femminilità, che si piace e che si afferma per la bellissima testa che possiede.

