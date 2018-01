Il "papà della cucina", "l'imperatore della gastronomia", oppure semplicemente "Monsieur Paul". Se ne è andato Paul Bocuse, maestro indiscusso della cucina internazionale, stella tra le più brillanti della gastronomia internazionale. Aveva 91 anni e si è spento esattamente dov'era nato, a Collonges-au-Mont-d'Or, nei pressi di Lione, riporta il quotidiano Repubblica. E così, a qualche settimana dalla scomparsa di Gualtiero Marchesi (il maestro della cucina italiana è morto il 26 dicembre scorso, ndr) l'alta cucina perde un altro dei suoi più grandi rappresentanti. Bocuse aveva alle spalle oltre cinquant'anni di tre stelle Michelin (ha ricevuto il terzo "macarons" nel 1965 e non l'ha più perso). La notizia della sua scomparsa è dapprima circolata su alcuni media e poi è stata confermata dal ministro degli Interni francese ed ex sindaco di Lione Gerard Collomb che, su Twitter, ha scritto che "Monsieur Paul era la Francia. Semplicità e generosità, eccellenza e arte nel vivere. Possano i nostri chef, a Lione come in ogni angolo del mondo, coltivare a lungo i frutti della sua passione". (Continua dopo la foto)

Unico chef ad aver mantenuto la valutazione massima delle tre stelle Michelin per mezzo secolo con il suo ristorante, fondato dal nonno paterno, a Collonges-au-Mont-d’Or, era nato l’11 febbraio 1926 nella cittadina vicino Lione e da anni era ammalato di Parkinson. Non è un caso, quindi, che ad annunciare al mondo intero la sua morte sia stato proprio Collomb che, come detto, è stato a lungo sindaco di Lione. Figlio e nipote di cuochi, ricorda sempre Repubblica, il suo rapporto con la cucina parte da molto lontano. In tenerissima età. Fin da piccolo, infatti, "piomba" nella cucina dei suoi genitori all'Auberge du Pont de Collognes- ancora oggi cuore del suo impero gastronomico e scopre la passione e il feeling per quel mondo che ben presto si traduce in apprendimento prima e grande talento e realizzazione massima poi. (Continua dopo le foto)

Paul Bocuse est mort, la Gastronomie est en deuil.

Monsieur Paul, c’était la France. Simplicité & générosité. Excellence & art de vivre.

Le pape des gastronomes nous quitte. Puissent nos chefs, à Lyon, comme aux quatre coins du monde, longtemps cultiver les fruits de sa passion. pic.twitter.com/XI0ozzzGJK — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 20 gennaio 2018

A 20 anni viene assunto dallo chef stellato Eugene Brazier, già punto di riferimento per la gastronomia, poi è la volta di Fernand Point, del ristorante La Pyramide, che è stato il suo pigmalione. Poi il ritorno all'Auberge, e nel decennio tra il 1955 e il 1965, esplode la leggenda Paul Bocuse, con l'arrivo della prima stella nel 1958, la terza circa 7 anni dopo. E in breve tempo è diventato un Dio della cucina, ma soprattutto ha fatto da mentore e "aperto la strada" con la sua cucina a molti grandi chef, ma soprattutto ha fatto dell'insegnamento e della coltura dei giovani talenti uno degli scopi della sua carriera. Uomo di mondo, scrive Repubblica, pur restando ancorato alla sua terra e al suo Paese, con una personalità scoppiettante e complessa, creatore fantasioso, circondato da una squadra tra le più longeve nella cucina, con camerieri e maitre con oltre trent'anni di servizio. Per lui, come diceva spesso, "il coraggio era la fedeltà. Fedeltà al gusto, ai sapori veri, alla buona cucina, agli amici veri. A se stessi".

