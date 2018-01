Una sorpresa non da poco, per Giorgio Mastrota e Natalia Estrada che probabilmente non si aspettavano affatto di diventare nonni così giovani. Esatto, Natalia jr è incinta del suo primo figlio. La ragazza ha appena 22 anni e ha annunciato di essere in dolce attesa su Instagram con una bellissima fotografia. La ragazza è già al quinto mese di gravidanza e quindi la data del parto è prevista per la prossima primavera. La 22enne, nata dal matrimonio tra il re delle televendite e Natalia Estrada, ha mostrato il pancino con una didascalia che spiega tutto: "E fra un po' non si vedranno più neanche i piedi". "…e fra un po' pure nonno", replica papà Giorgio in un commento. Molto discreta, Natalia jr. non fa sapere il nome del compagno e futuro padre. Curiosamente, la figlia vip partorirà a pochi mesi di distanza dalla nascita del fratellastro Leonardo, il bambino di Giorgio Mastrota a Floribeth Gutierrez. Il conduttore 53enne si ritroverà dunque presto a cambiare i pannolini a prole e a nipotino. Lui e la Gutierrez sono inoltre genitori di Matilde, mentre Giorgio ha avuto anche un altro figlio, Federico, dalla precedente compagna Carolina Barbosa. (continua dopo la foto)

In un'intervista rilasciata a fine dicembre, Giorgio Mastrota rivelava di andare d'accordo con Natalia Estrada: "Ci sentiamo spesso e il nostro rapporto è molto cordiale". Negli anni '90 furono una delle coppie più invidiate dello spettacolo italiano: conosciutisi a Telecinco, si sono sposati nel 1992 a Madrid per poi separarsi nel 1998. I rispettivi tradimenti e i litigi sono oggi dimenticati. A differenza dell'ex, sempre in tv come conduttore di televendite, la showgirl spagnola è oggi lontana dal mondo catodico. La showgirl spagnola – tra le più amate e seguite negli Anni Novanta e Duemila – ha lasciato il mondo della televisione per dedicarsi ai cavalli. Dopo il matrimonio finito con Mastrota e la relazione naufragata con Paolo Berlusconi, Natalia si è risposta con Andrea. I due vivono in un ranch in Piemonte.



Nell'intervista concessa a dicembre, Mastrota lasciava intendere qualcosa sulla gravidanza della figlia: "Solitamente alla mia età si diventa nonni e non si sa mai che Natalia, ormai 22enne, non ci faccia presto qualche sorpresa". E così sarà. Somigliantissima a mamma e papà e molto legata a entrambi, la giovane figlia d'arte non è interessata al mondo dello spettacolo. Il suo sorriso è fresco e vivace, i suoi occhi ricordano tanto quelli di mamma Natalia. Odia i reality e guarda poca tv, ma un documentario lo farebbe. Natalia jr vive in montagna, dove pratica sci alpinismo da diversi anni a livello agonistico.

