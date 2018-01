Una storia infinita che il diretto interessato vorrebbe chiudere quanto prima. Parliamo di Valerio Pino che una settimana fa ha rilasciato un’intervista esclusiva alla radio del Muccassassina. Un’intervista che segue le dichiarazioni che il ballerino fece qualche anno fa e che gli costarono il posto nella scuola di Maria De Filippi. Era il 2010 e, per chi si fosse perso qualche “episodio”, il bel ballerino aveva detto: “Ti parlerò di qualcosa di recente, senza pudore e senza vergogna, anche perché siamo nel 2010. Ora che ‘Amici’ è terminato lo posso svelare: durante questa edizione, nei pochi momenti liberi, facevo l’amore in camerino e dietro le quinte. Ero trascinato da un impulso incontrollabile, un desiderio irrefrenabile. Colpa forse delle coreografie sensuali. E’ una persona che fa parte del grande cast della trasmissione ma … si dice solo il peccato! Stavamo attenti. Non ero tranquillo. Se mi avessero beccato mi avrebbero licenziato, ma il gusto del proibito prendeva il sopravvento! Non appena si presentava la possibilità lo facevamo”. Qualche anno dopo, poi, era tornato sull’argomento e aveva detto quanto segue. Continua a leggere dopo la foto

“Credo che alcuni concorrenti di Amici 2, 3 e 5 dovrebbero raccontare con spontaneità i bellissimi momenti trascorsi insieme: li invito a raccontare a combattere quest’omofobia. Con D.M. della terza edizione c’è stata una storia breve ma intensa. Ricordo che R.T. della quinta edizione non è stato più voluto da Maria perché le era stato riferito che era venuto a letto con me’’. Poi successe il caos. E Pino smise di ballare per Maria. Qualche settimana fa, però, era tornato a parlare dell’argomento. Per scusarsi e mettere una pietra sopra. Ma non immaginava che le sue parole sollevassero quel polverone. Cosa ha detto nell’ultima intervista: “Nel 2010 sono tornato ad Amici, quello è stato l’ultimo anno. Le polemiche sono arrivate però dopo il 2010. Il fatto di fare l’amore nei camerini fu un’intervista data a un settimanale. Le dichiarazioni erano mie, facevo l’intervista con una giornalista che conoscevo, lei mi chiese qualcosa di inedito. Io le dissi che avrei parlato di un argomento non pubblicabile, che il direttore non avrebbe pubblicato, le dissi ‘te lo dico lo stesso, ma tanto non te ne fai di nulla’. Purtroppo non sono perfetto sono un essere umano. Anche io sbaglio, ho sbagliato, ho chiesto scusa, mi dispiace, ho sbagliato. Non era professionale farlo in un ambiente di lavoro. Tornassi indietro non credo che lo farei”. Continua a leggere dopo le foto

Ma le sue parole non hanno fatto che risvegliare le memorie. Ora, però, Valerio è stanco di questa vicenda e vuole chiuderla per sempre.“Difficile dormire a distanza di 8 anni ancora queste notizie. Forse solo svelando il nome del ballerino con il quale facevamo “L’ AMORE sfrenato” nei camerini (chiusi a chiave) si metterà per sempre fine a questa Storia - ha scritto Pino sui social - perché io non ne posso più! Sono disposto a raccontare tutti i dettagli e finalmente fare il nome della persona con la quale avevamo rapporti orali dietro le quinte, rapporti completi in camerino e baci passionali durante le registrazioni a patto che poi non se ne parli più, mai più. Sono 8 anni che ho un veto a Mediaset e in molti programmi Rai come se avessi ucciso qualcuno! Chi è il giornalista che vuole l’esclusiva ? Il giornale che vuole il nome del ballerino? Però poi BASTA BASTA E BASTA lasciatemi morire”. Pare che i ballerini, però, siano 5…

‘’Sesso sfrenato ad Amici’’. Scandalo a luci rosse nella scuola di Maria De Filippi: l’ex ballerino racconta tutto ciò che accadeva dietro le quinte con i suoi colleghi e succede il finimondo. Dopo anni da quei fatti, però, non contento, torna sull’argomento e svela dettagli inaspettati. Boom