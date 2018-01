"Chi mi conosce sa per certo che non è mio solito postare cose riguardanti il mio privato, lamentele, discussioni o cose del genere… ma penso, in cuor mio, che questa notizia riguardi anche un po' tutta la Big Family, voi, perché trattasi del mio cane Buddy che voi avete conosciuto benissimo e amato!". È Alessandra Amoroso a scrivere, sia su Instagram che su Facebook, il ricordo di un amico che se ne è andato. Anzi, più di un amico. Perché, e chi ha un cane lo sa bene, si tratta di animali che anche in breve tempo diventano parte integrante della famiglia. E Buddy, cucciolo di Bovaro del Bernese, per la cantante lanciata da Amici di Maria De Filippi, lo era. Non c'è più Buddy e Alessandra dà il triste annuncio sui social accompagnato da una bellissima foto del suo cagnone adorato. E torna indietro con la mente: "Ricordo ancora nel tour di Amore puro: nell'attesa dei nostri incontri lui era lì che vi intratteneva! Voi davate coccole e amore a lui e lui cercava a suo modo di ricambiare! E tutti i servizi fotografici della povera mamma impazzita che ha dovuto subire!". (Continua dopo la foto)

"Per me è stato un compagno, fratello, un amico e perché no anche un figlio, così atteso e desiderato e quando si decide di avere un qualsiasi animale in casa, bisogna trattarlo come Dio comanda! – scrive ancora la Amoroso - Abbiamo lottato tanto io e il mio cucciolone, ma purtroppo non è bastato. Adesso è sul ponte dell'arcobaleno con nuovi amici… ma sa di certo che un giorno ci rincontreremo per poterci dire finalmente che sarà per sempre!". Vi ricorda qualcosa il 'ponte dell'arcobaleno' di cui parla Alessandra? Chi segue sui social i personaggi del mondo dello spettacolo non potrà non aver pensato ad Antonella Clerici, la presentatrice che, come la Amoroso, proprio qualche giorno fa ha dovuto dire addio per sempre al suo amatissimo cane Oliver. (Continua dopo le foto)

"Ciao Oliver grazie di tutto – scriveva sabato scorso la Clerici su Instagram - sei stato uno straordinario compagno di vita. Con te ho condiviso tutto. Hai avuto una vita meravigliosa e per me sei stato il mio primo figlio. Oggi ti ho accompagnato nel paradiso dei cani dove potrai correre e nuotare come amavi fare tu. Ti porterò sempre nel mio cuore, non ti dimenticherò mai. Ti voglio ricordare così mentre guardi il mare che amavi tanto… e ti lascio andare come estremo atto di amore per te". E ancora, a La Prova del cuoco: "So che c'è questo ponte dell'arcobaleno, tutti me ne parlavano, non sapevo cosa fosse, ho imparato che secondo una leggenda i cani che sono stati molto amati vanno in questo arcobaleno e poi aspettano il padrone quando arriverà".

