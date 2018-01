Se a mamma e papà avessero detto che la loro bambina paffutella un giorno sarebbe diventata famosissima probabilmente non ci avrebbero creduto. Guardate bene questo vecchio scatto. Sono passati trent'anni almeno da quando questa bimba, oggi regina della tv e del gossip, si faceva immortalare così, con la chitarra in mano. Difficile riconoscerla a colpo d'occhio. Difficile, soprattutto, immaginarsi che questo batuffolo con il maglioncino bianco e l'espressione interdetta da grande sarebbe diventata una delle showgirl più desiderate d'Italia. Chi non ha ancora indovinato rimarrà sorpreso: è proprio Belen Rodriguez! L'argentina ha pensato di fare un altro regalo ai suoi follower di Instagram, che per la cronaca sono sempre più vicini al tetto dei 7 milioni. Ha pescato dal cassetto dei ricordi questa vecchia foto per augurare la buonanotte ai fan. "Buenas noches asì, #babybelen", ha scritto nella didascalia e, a pioggia, sono arrivati oltre 160mila like e quasi mille commenti. Impossibile leggerli tutti, ma basta una rapida occhiata ai messaggi per capire che i follower hanno apprezzato. "Ma che carina!", "Eri figa già da piccola", si legge. E ancora: "Una baby bellissima!". (Continua dopo le foto)

Moltissimi anche gli utenti che hanno notato una somiglianza impressionante con suo figlio Santiago, spesso protagonista dei suoi scatti social. Anche ultimamente, quando il piccolo Santi è volato a Dubai con mamma Belen e il compagno di lei, Andrea Iannone. Con cui, per la cronaca, procede a gonfie vele. La showgirl e il centauro hanno da poco rilasciato un'intervista doppia a Riders Magazine per smentire (o quantomeno provare a smentire) le continue voci di crisi. Nell'intervista lui ha anche ricordato la prima volta che l'ha incontrata: "Il fratello una volta mi ha invitato al suo compleanno, avevamo degli amici comuni, non me la sono andata a cercare. Però la prima volta che l'ho vista e che ci ho parlato sono impazzito - confessa il pilota abbruzzese - mi ha colpito la sua fragilità, la sua umanità. Vedevo solo lei, capito?". (Continua dopo le foto)

Buenas noches así• ❤️🤪❤️ #babybelen Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Gen 14, 2018 at 12:22 PST

Baby Belen, invece, è solo l'ultimissima chicca che la Rodriguez regala al popolo di Instagram. Solo qualche giorno fa, infatti, aveva lasciato i fan a bocca aperta con un altro ricordo di gioventù: lei a 15 anni in piedi, in posa con il lato b in bella mostra mentre guarda in camera con uno sguardo provocante con indosso solo uno slip nero e una maglia a maniche lunghe dalla fantasia camouflage. Ha dei lunghissimi capelli scuri, la bocca carnosa, gli occhi profondi, un corpo da urlo e un fondoschiena impeccabile. Alla faccia di chi continua a dire che la sua bellezza è tutta artefatta. Ma figuratevi: qualcuno ha trovato 'il pelo nell'uovo' anche in quell'amarcord. Qualcuno, di fronte alla scatto dell'argentina di spalle, con il didietro in bella mostra, si è concentrato altrove. E ha notato e fatto notare agli altri seguaci un dettaglio "gigante" che forse, a colpo d'occhio, è sfuggito ai più. Pronti? Il pollice.

