Foto virale. L'ultima che su social e media ha fatto impazzire gli utenti. Non c'è bisogno di tante spiegazioni, è un bacio e anche molto scenografico. Lo scatto che ha fatto subito il giro della rete arriva 'per direttissima' dalla Settimana della Moda Uomo di Milano ed è apparso sul profilo Instagram di lui, che è una vera star. Anche lei è non è una sconosciuta, perché fino a pochissimo tempo fa e per settimane e settimane l'abbiamo vista nello studio di Uomini e Donne. Ma tra i due è il ragazzo ad avere una popolarità incredibile. Basta dire che su Instagram conta 20 milioni di fan. Ora: il bacio in questione è andato in scena durante uno shooting organizzato da Dolce e Gabbana per la Fashion Week milanese e pare che la giovane star abbia scelto proprio la ex protagonista di Uomini e Donne tra le sue follower. Va precisato a scanso di equivoci perché non è ancora stato assodato cosa ci sia in realtà tra loro. Se ci sia del tenero, un flirt in corso, per intenderci subito. Anche perché non solo l'esperienza di lei nello studio di Maria De Filippi è finita, ma si è anche conclusa con un nulla di fatto parlando di sentimenti: è stata eliminata dal tronista di turno pochissimo tempo fa. (Continua dopo la foto)

La ragazza con i capelli lunghissimi che si vede di spalle è Giorgia Caldarulo, nome ancora 'caldo' a Uomini e Donne dove, nonostante siano passati mesi visto che era ancora estate da quando si è seduto sulla poltrona rossa, Paolo Crivellin deve ancora mettere fine al suo percorso alla ricerca di una fidanzata. Giorgia aveva sceso le scale per corteggiarlo ma poi lui ha deciso di eliminarla. Classe 1997, Giorgia è originaria di Bari ma vive a Milano, dove fa la modella e intanto studia Scienza dei Beni Culturali. Il suo sogno è lavorare nel mondo della moda e dopo Uomini e Donne, ma soprattutto dopo il bacio andato praticamente in mondovisione con 'lui' c'è da giurarci che sentiremo parlare a lungo di lei. (Continua dopo le foto)

Mi amor.... #snacks Un post condiviso da Cameron Dallas (@camerondallas) in data: Gen 15, 2018 at 12:51 PST





Chi è questo famosissimo lui. I più giovani, come minimo, l'avranno riconosciuto anche a tre quarti. È Cameron Dallas, 23 anni e star di oltreoceano. Ma anche qui aveva fatto parlare di sé, sempre in occasione della Settimana della moda milanese ma qualche anno fa, quando Domenico Dolce e Stefano Gabbana lo avevano scelto come icona. Youtuber e attore, Dallas ha iniziato la sua carriera su Vine a settembre 2012 e con gli anni ha collezionato sempre più fan. Milioni di fan. Un successo sul web che è poi virato nel mondo della recitazione. Tra gli altri lo ricordiamo nel film Expelled e nella serie tv American Odyssey. Nel 2015, poi, ha anche esordito come cantante, con il singolo She Bad. Da ultimo e non per ordine di importanza, un reality show incentrato su di lui, che racconta la sua vita: Chasing Cameron, che è stato prodotto nel 2016 per Netflix. E ora lo ritroviamo con Giorgia di Uomini e Donne. Ci sarà sotto qualcosa di 'grosso'?

