Non appena si era seduta tra le corteggiatrici, il pubblico di Uomini e Donne aveva subito preso in simpatia Nilufar Addati, la giovanissima napoletana arrivata in studio per Mattia Marciano. Schietta, con le idee chiare e quello sguardo che fulmina al primo istante, Nilufar ha subito conquistato anche gli opinionisti e la stessa Maria De Filippi che, infatti, ha provveduto a metterla subito sul Trono non appena si è liberata una poltrona. Così adesso Nilufar divide la scena con gli altri tronisti, Paolo, Nicolò e Sara ma l'ultima puntata del trono classico andata in onda ha cambiato un po' le carte in tavola. Sara a è uscita con Lorenzo, Luigi ed Emanuele, mentre Nilufar con Gianluca e Giacomo. Viene mandata in onda l’esterna tra Nilufar e Francesco, che si incontrano al cinema. Mentre parlano, lei pare non apprezzare il fatto che lui sia truccato, ne nasce una discussione e lei se ne va. Lui la raggiunge, ma la tronista è ferma: non è una persona che intende conoscere. In studio, però, pochi danno ragione a Nilufar. Arriva poi il filmato dell’uscita con Gianluca, che dice di averla pensata molto tanto da dichiararsi per lei. Ma nel frattempo Giordano si alza e esce dallo studio senza salutare. Maria lo richiama e alla fine Nilufar scoppia in lacrime e balla con lui. (Continua dopo la foto)

Ma veniamo alla reazione del dopo-puntata. Abbiamo premesso che durante il suo percorso da corteggiatrice Nilufar ha raccolto molti consensi. Ora che siede sul trono, però, la situazione si è capovolta. Non convince come una volta l'atteggiamento della napoletana a cui sembra non andare bene nessun ragazzo. Sono settimane che è iniziata l'avventura da tronista, ma a giudicare da quanto si legge in rete i fan di Uomini e Donne sembrano sempre meno soddisfatti. Ritengono che la Addati sia un po’ troppo antipatica e a tratti pesante nei confronti dei suoi corteggiatori. Sui social non si fa altro che parlare di quanto sia scontrosa Nilufar, senza contare il fatto che finora nessuno è stato in grado di intrigarla, di colpire nel segno insomma. (Continua dopo le foto)

La puntata di oggi, 15 gennaio 2018, poi, è stata un'ulteriore conferma. Nilufar è stata spesso al centro dell'attenzione per via di alcune critiche ricevute dai suoi stessi corteggiatori e non solo. Per alcuni, Giordano incluso, è sempre pronta a puntate il dito contro di loro, cercando sempre qualche cosa che non va nelle esterne che organizzano. Quindi il popolo del web ha aperto una vera e propria 'guerra' contro la Addati che, a detta di moltissimi, non pare predisposta a iniziare una relazione con uno dei ragazzi presenti. "Non mi sembra che Nilufar meriti questo trono", si legge. Le consigliano anche di abbassare i toni e ammorbidirsi un po’ nei confronti dei ragazzi che sono arrivati in studio per lei: "Ma anche mentre parla Nilufar ha un atteggiamento aggressivo, gesticolo persino in modo aggressivo" e ancora "Nilufar io ti adoravo tanto, ma dimostri solo tanta chiusura mentale".

