La trasmissione di Maria De Filippi Uomini e donne ha già introdotto una grossa novità: il trono gay. Ora, però, c’è chi acclama a gran voce il trono lesbo. E chi lo fa? Una nostra vecchia conoscenza, che lo scorso anno, avevamo visto nel salotto di Barbara D’Urso. All’epoca la ragazza chiedeva un incontro con il padre che non vedeva da 13 anni. Il padre di lei è un vip ma la ragazza, pur avendoci provato più volte, non era mai riuscita a ricucire un rapporto con il padre. Ma di chi stiamo parlando? Di Veronica Satti e, se il suo nome non vi dice nulla, forse vi dice qualcosa il nome di suo padre, Bobby Solo. Stavolta la Satti non cerca il padre, ma Maria De Filippi e le suggerisce una nuova rivoluzione a Uomini e donne: "Ma perché Maria non fa il trono per le lesbiche - ha scritto su Instagram -. No Maria non lo accetto, io esco". La richiesta scherzosa della Satti non stupisce particolarmente il pubblico: già lo scorso settembre, infatti, circolavano i primi rumors su un trono lesbo che "vorrebbero fare ma non possono". Già allora la 20enne aveva confessato di essere interessata a partecipare. E ora ha aggiunto: "Magari trovo anche io l'amore...". Continua a leggere dopo la foto

Maria De Filippi accoglierà finalmente la richiesta della ragazza? Chi lo sa… Forse sì. Da Maria c’è da aspettarsi di tutto… E poi la prima candidata già c’è. Protagonista a Domenica live di una lite a distanza con suo padre, ha sempre sostenuto di aver ricevuto continui a rifiuti e che ormai comunicano solo tramite gli avvocati. Proprio quando era ospite da Barbara D’Urso aveva sostenuto di essere stata abbandonata da lui quando aveva 13 anni: "Non so cosa gli abbia fatto". Poi, in uno dei suoi appelli al padre, aveva detto di essere lesbica. Allora era fidanzata con una ragazza e aveva detto che era sua intenzione presentarla al padre. E Bobby Solo in tutto ciò? Nel 2016 il tribunale di Civitavecchia ha condannato il cantante a risarcire la figlia, Veronica Satti, nata dalla relazione con Mimma Foti. Continua a leggere dopo le foto

Come riporta Il Giornale, la giovane lo aveva accusato di non averle pagato gli alimenti e di averle causato, con il comportamento distaccato, un forte esaurimento. Tutta questa saga familiare è iniziata la scorsa primavera, quando Veronica Satti ha fatto sapere a tutti di non avere alcun rapporto con suo padre. Cosa succederà? Come andrà a finire tra i due? Ma soprattutto riuscirà Veronica Satti ad andare oltre il nome di suo padre e a conquistarsi uno spazio nel mondo dello spettacolo? Maria De Filippi accetterà la sua proposta e la aiuterà a trovare l’amore della sua vita?

“Aiutatemi, non ho più nulla”. Bobby Solo racconta al mondo il suo dramma straziante. Nel frattempo la figlia lo trascina in tribunale. Una tragedia senza fine