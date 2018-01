L'annuncio della malattia del figlio ha lasciato tutti sgomenti. Elena Santarelli ne ha parlato per la prima volta qualche settimana fa. Con un post su Instagram, la showgirl ha comunicato ai fan la terribile sventura capitata alla sua famiglia. Non ha dato specifiche particolari, ma si è capito chiaramente che la situazione potrebbe essere molto grave. Da quando ha reso pubblica la notizia la sue preoccupazioni si sono sempre concentrate sulla sua famiglia e i suoi figli. In questo momento delicato, inoltre, Elena ha sempre trovato il modo per far sentire, sui social e pubblicamente, il proprio sostegno a chi tutti i giorni con i bambini in difficoltà ci lavora. Pediatri, infermieri ed associazioni benefiche, non perde mai occasione per ringraziare le persone che, oltre ai membri della sua famiglia, la stanno aiutando e sostenendo in questo percorso molto difficile. Ad essere molto vicini e solidali alla Santarelli, inoltre, sono stati in questo periodo anche i suoi fan. Sono molte le domande che le pongono gli ammiratori. Ultimamente un'utente le aveva chiesto come si fosse accorta della malattia di Giacomo. (continua dopo la foto)

La conduttrice ha spiegato che il suo intuito l'ha guidata e che di fronte ai dubbi non si è arresa. Molti utenti le domandano come sta il bambino di appena 8 anni. A una follower la Santarelli ha deciso di rispondere poco fa su Instagram, rassicurando in questo modo tutti i suoi followers sulle condizioni attuali del figlio. “Mio figlio è più sereno ora di prima - scrive la Santarelli -, conosce la verità per quanto un bambino possa sapere e capire. Ha una mamma e un papà che ridono sempre e che sdrammatizzano tutto e che si amano e che lo amano”. “Continua a vivere la normalità sapendo che c’è una battaglia in corso che vinceremo al cento per cento - ha aggiunto poi Elena -. A casa nostra si respira felicità e serenità come se nulla fosse”.

Difficile credere che la serenità regni nei cuori di Elena e del marito Bernardo Corradi, ma il loro coraggio e l'amore che hanno nei riguardi della loro famiglia va al di là di qualsiasi ostacolo. Infondere serenità a Giacomo è l'unica cosa che conta. La scorsa settimana ad Elena era stato chiesto come e quando la stessa avesse capito che c’era qualcosa che non andava in Giacomo. A chiederglielo era stata una mamma, alla quale, su Instagram, Elena ha risposto dicendo: “Istinto materno e fortuna, chiamiamola così, di avere dei dottori esperti e scrupolosi… bisogna ascoltare il bambino”. Lo stesso amore di mamma che, sicuramente, adesso la sta aiutando a essere forte per la sua famiglia.

