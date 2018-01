Risale a un paio di giorni fa la foto amarcord di Belen Rodriguez che, forse è la volta buona, ha messo a tacere le chiacchiere sulla genuinità del suo proverbiale e perfetto lato b. Chiacchiere che da anni tengono banco sui giornali e in tv e che l'argentina, con questo vecchio scatto, ha messo a tacere. A quelli che insinuano che il suo corpo perfetto (almeno in parte) non sia tutta farina del suo sacco e che la accusano di aver ricorso a alle sapienti mani del chirurgo estetico per essere così bella, la maggiore dei fratelli Rodriguez risponde con uno scatto in cui era appena quindicenne: Belen in piedi, posa con il lato b in bella mostra mentre guarda in camera con uno sguardo provocante con indosso solo uno slip nero e una maglia a maniche lunghe dalla fantasia camouflage. Ha dei lunghissimi capelli scuri, la bocca carnosa, gli occhi profondi, un corpo da urlo e un fondoschiena impeccabile. Allora? La foto è sicuramente un po' sgranata, ma tutto quello che si deve vedere si vede molto bene. (Continua dopo la foto)

Nella didascalia della foto ricordo, la Rodriguez scrive: "Diciamo che la fortuna a me non è mai mancata", seguito dagli hashtag #ironia, #15anni, #babybely. Insomma, a dispetto di quanto parecchi pensavano, la showgirl era già uno schianto quando aveva solo 15 anni. E il lato b, da sempre punto forte del suo fisico, non era da meno al tempo. I suoi quasi 7 milioni di followers, ovvio, hanno apprezzato il tuffo nel passato, ma qualcuno, di fronte alla scatto dell'argentina di spalle, con il didietro in bella mostra, si è concentrato altrove. E ha notato e fatto notare agli altri seguaci un dettaglio "gigante" che forse, a colpo d'occhio, è sfuggito ai più. Guardate bene la foto. (Continua dopo le foto)

Come riporta il sito di RadioDeejay, molti utenti hanno sottolineato l'anomala lunghezza del pollice di Belen. La showgirl, allora, ci ha scherzato su e ha risposto: "Me lo sono rifatto a 7 anni, ma guarda è ancora così lungo, guarda nelle mie storie". E proprio nelle storie più recenti appare l'immagine del presunto dito extralarge della Rodriguez. Che, va detto, non ha mai perso il senso dell’umorismo e l'ironia nonostante venga attaccata di continuo e non solo per il suo aspetto. Ultimamente avevano tenuto banco le voci di una presunta crisi con Andrea Iannone. Voci messe a tacere una volta per tutte in un'intervista doppia rilasciata dalla coppia più chiacchierata d’Italia a Riders Magazine: non si sono mai lasciati e tra loro le cose vanno alla grande.

