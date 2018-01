C'è stato un tempo in cui Belen non era ancora diventata Belen, l'argentina più amata e chiacchierata d'Italia. Sono anni, ormai, che è sulla cresta dell'onda. Tra ex marito, figlio, fidanzati, presunte crisi e smentite e, certo, i lavori in tv, non c'è giorno che non si parli di lei in pratica. E poi ci sono i social network, nuovi misuratori di popolarità e gradimento del pubblico (e teatro di polemiche). Beh, la sorella maggiore dei Rodriguez vanta un seguito strepitoso: quasi 7 milioni di follower solo su Instagram, dove condivide in continuazione scatti e filmati del suo privato e anche ricordi. Come l'ultimo, postato per mettere a tacere chi l'accusa di frequentare troppo il chirurgo plastico. Che, sappiamo da Novella 2000, che ha intercettato i suoi amici più intimi, ha cambiato di recente. Per loro Belu starebbe esagerando con la chirurgia: Alcuni amici a lei vicini le starebbero consigliando di smettere – si legge sulla rivista - Belen Rodriguez starebbe infatti ricorrendo a diversi interventi di chirurgia estetica. Avrebbe lasciato il suo chirurgo storico per un medico veneto del quale si fiderebbe ciecamente. Quegli stessi amici le hanno anche detto che le sue labbra si sarebbero gonfiate un po' troppo". (Continua dopo la foto)

Sempre a proposito di ritocchini, l'ultimo post di Belen smentirebbe quantomeno la genuinità del suo spettacolare lato b. Eccola in uno scatto che risale a quando aveva 15 anni in piedi, con il didietro in bella mostra mentre guarda in camera con uno sguardo provocante con indosso solo uno slip nero e una maglia a maniche lunghe dalla fantasia camouflage. Ha dei lunghissimi capelli scuri, la bocca carnosa, gli occhi profondi, un corpo da urlo e un fondoschiena impeccabile. La foto è sicuramente un po' sgranata, ma tutto quello che si deve vedere si vede molto bene. Non è un caso, infatti, che nella didascalia abbia scritto: "Diciamo che la fortuna a me non è mai mancata", seguito dagli hashtag #ironia, #15anni, #babybely. (Continua dopo le foto)

Insomma, a dispetto di quanto molti credano, la showgirl era già splendida quando aveva solo 15 anni. E il lato b, che è solo uno dei suoi punti forti, era prorompente e super sexy anche anni e anni fa. Nello stesso post, poi, forse presa dall'ondata di ricordi, ha aggiunto anche un altro dettaglio del suo passato: cosa faceva prima di diventare la Belen Rodriguez che conosciamo oggi. "Come dimenticare tutti i lavori che ho fatto prima di arrivare qui?", ha scritto tra i ha aggiunto la stessa showgirl (e modella e conduttrice) in un commento lasciato sotto alla foto sua vintage. "Ho fatto anche la cameriera, ho distribuito anche i volantini per la strada, ho lavorato in radio", ricorda.

