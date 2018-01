Se vi state chiedendo a chi assomigli questo bel “ragazzo”, beh forse è il caso che vi diciamo subito la verità: Quel bel ragazzo, in realtà, è una donna… e che donna! È una delle attrice più pagate di Hollywood e non da meno, è stata la moglie di uno degli uomini più affascinanti del pianeta: Ben Affleck. Ci sarete arrivati da soli, parliamo naturalmente di Jennifer Garner che ha iniziato il nuovo anno mostrandosi ai suoi 794mila seguaci in una foto decisamente particolare. Una di quelle foto che la riporta dove - da parecchi mesi - non è stata. Ovvero sul set. Sì ma non un set qualunque. Jennifer Garner con la barba + capelli corti + baffi rossicci. Ouch: gli effetti della fine del matrimonio con Ben Affleck il FU marito perfetto? Non proprio. L'anno appena trascorso non è stato affatto semplice per Jennifer che ha ufficializzato il suo divorzio da Ben Affleck dopo 11 anni di matrimonio, si è ritrovata ad affrontare una nuova vita da single con i loro tre figli - Violet (nata nel 2005), Seraphina (nata nel 2009) e Samuel (nato nel 2012) - ma è anche tornata sul grande schermo con The Tribes of Palos Verdes ed è intenzionata a riprendere in mano la propria vita professionale senza perdere mai di vista la sua priorità assoluta, i suoi tre bambini. (Continua dopo la foto)

Ma dunque da dove arriva (e perché) lo scatto di Jennifer Garner barbuta? Dove assomiglia a un mix di James Franco ed Eddie Redmayne accompagnato dalla didascalia “Nuovo anno, una nuova me” dove la Garner si è trasformata in un uomo? La risposta arriva negli hashtag dove l'attrice rivela che si tratta del makeup realizzato dallo specialista degli effetti speciali Rick Backer (The Strain ed Ed Wood) per un film nel 2011 mai portato a termine perché all'epoca lei rimase incinta del suo ultimo figlio. E un altro hasthag che è già un manifesto: #babiesarebetterthanmovies. Ben Affleck e Jennifer Garner hanno annunciato la loro separazione nel 2015, dopo ben 11 anni insieme. La coppia - dopo aver provato a rimettere a posto le cose - ha ufficializzato la rottura solo lo scorso aprile, secondo i bene informati per via dei problemi di Affleck con l'alcool e verosimilmente anche a causa delle sue scappatelle. (Continua dopo le foto)

L'attore attualmente fa coppia fissa con Lindsay Shookus, la 37enne con cui pare abbia tradito l'ex moglie alcuni anni fa. Dal canto suo, Jennifer Garner è pronta a tornare sul grande schermo e convive - suo malgrado - con la sua nuova condizione di single, una vita che non le piace affatto e che, come lei stessa ha tenuto a precisare nel corso di alcune recenti interviste, non avrebbe mai scelto per se stessa e per i suoi tre figli. Nonostante la ferita per lei sia ancora aperta, l'attrice è molto legata a Ben Affleck e con lui sta cercando di tenere unita la famiglia, anche se ormai divorziati.

Ti potrebbe anche interessare: “Ben Affleck, di nuovo…”. Ancora problemi per il bell’attore americano. Tanto fortunato sulle scene, quanto “inguaiato” nella vita privata. Un momento davvero delicato per il divo di Hollywood