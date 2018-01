Di Belen si parla sempre e comunque, ma in queste ora di lei si spettegola un po' di più a causa dei suoi presunti ritocchini estetici. La bella conduttrice argentina in Italia ha trovato il paradiso e va detto che gli uomini guardano più al risultato piuttosto che al percorso fatto per raggiungerlo. E così se la Rordiguez è rifatta o meno al sesso forte proprio non interessa: la trovano sublime, punto. Tuttavia, sono molti, però, quelli che insinuano che non sia tutta farina del suo sacco e che la accusano di aver ricorso a alle sapienti mani del chirurgo estetico per essere tanto splendida. Per dare una bella lezione a tutti coloro che non credono nella sua sincerità, l'argentina ha pensato bene di postare una foto che la ritrae da giovanissima. Sebbene la sorellona di Cecilia e Jeremias cerchi sempre di essere al di sopra delle critiche, in questo caso ha voluto mettere i puntini sulle i e togliersi per una volta qualche sassolino dalle scarpe tacchi 12. Su Instgra in queste ore è apparsa un'immagine della modella quando aveva appena 15 anni. È stata lei stessa a postarla e inutile dire che la foto ha fatto il botto. (continua dopo la foto)

Così, dopo avere trascorso una mattinata (beata lei) alla Spa tra massaggi, allenamenti e maschere di bellezza, Belen ha voluto regalare ai suoi tanti fan uno scatto veramente particolare. La Rodriguez è in piedi e posa con il lato b in bella mostra mentre guarda in camera con uno sguardo provocante con indosso solo uno slip nero e una maglia a maniche lunghe dalla fantasia camouflage. Ha dei lunghissimi capelli scuri, la bocca carnosa, gli occhi profondi, un corpo da urlo e un fondoschiena impeccabile. Allora, qualcuno ha ancora da ridire sulla genuinità dell'avvenenza della fidanzata di Andrea Iannone? La foto è sicuramente un po' sgranata, ma tutto quello che si deve vedere si vede molto bene. Insomma l'argentina ha fatto centro anche questa volta. (continua dopo le foto)





Non è un caso che nella didascalia Belen abbia scritto: "Diciamo che la fortuna a me non è mai mancata", seguito dagli hashtag #ironia, #15anni, #babybely. Insomma, a dispetto di quanto tutti pensavano, la showgirl era già splendida quando aveva solo 15 anni, a dimostrazione del fatto che non ha stravolto il suo aspetto con l'aiuto del chirurgo. Il punto forte del suo fisico è sempre stato il lato b e non ha mai perso occasione per metterlo in mostra. I followers sembrano aver apprezzato moltissimo lo scatto, visto che in pochi minuti le hanno fatto superare i 193mila like.

