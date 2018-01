Un ragazzino in piedi davanti alla vetrina di una palestra. Non è un bambino famoso, né famoso è il centro sportivo in questione. Ma lo scatto, condiviso su Instagram, ha fatto subito incetta di like, commenti e condivisioni, fino a far arrivare questa storia con happy ending anche qui da noi. Di notizie e di curiosità ne escono centinaia ogni giorno. Arrivano da tutto il mondo, ma era tanto che ci si doveva imbattere in un racconto così commovente. Racconto che, come avrete capito, ha come protagonista questo bambino immortalato di fronte a un centro fitness con grandi vetrate che permette quindi di sbirciare all'interno. Si vede gente che fatica nella sala attrezzi che, probabilmente, non fa nemmeno caso al fatto che qualcuno, dalla strada, possa essere interessato a seguire gli allenamenti. Ma non Mohammed, il ragazzino che vedete nella foto. Come si legge sull'Huffington Post, tiene in braccio il suo banchetto di legno da lustrascarpe, macchiato di vernice nera e ai piedi ha un paio di sandali, anche se siamo in pieno inverno. (Continua dopo la foto)

Nello scatto che immortala questa scena insolita non si vede il viso di Mohammed riflesso sul vetro, ma non è poi così difficile immaginarlo pensieroso, forse un po' triste e imbronciato al pensiero di non poter entrare dentro ad allenarsi con gli altri frequentatori della palestra. Lo si intuisce ancor meglio dopo aver saputo che Mohammed è un rifugiato siriano di 12 anni che lavora come lustrascarpe nella provincia di Adyamana, nel sud della Turchia. La foto che lo immortala di fronte alla palestra, come detto, è stato postato su Instagram e ha ottenuto diverse condivisioni e commenti. Quindi la mossa dei proprietari del centro sportivo, che hanno lanciato un appello social per rintracciarlo e infine gli ha offerto un abbonamento a vita nel loro centro. (Continua dopo le foto)





"Il ragazzino guardava attraverso il vetro, indossando scarpe aperte in pieno inverno - ha spiegato il proprietario Engine Dogan a un giornale locale - Lo abbiamo cercato per offrigli l'abbonamento a vita, e ce l'abbiamo fatta. Ora è uno dei nostri membri". Più tardi, una nuova foto del 12enne è diventata virale ma questa volta Mohammed è all'interno della palestra e si allena. "Mi hanno trovato e aiutato - ha raccontato - Ho sempre sognato di perder peso e ora credo di poterlo fare allenandomi". A spingere i proprietari del centro al bel gesto, che è stato apprezzatissimo sui social, è stato un passato in cui non potevano contare sui soldi che adesso guadagnano grazie al successo ottenuto dalla loro palestra: "La sua storia mi ha colpito molto – ha commentato un altro proprietario del centro, Mustafa Kucukkaya - Anche noi siamo riusciti a crearci una fortuna dal nulla. Qualche tempo fa non avevamo una palestra del genere".

