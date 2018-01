È una delle sorelle più famose del mondo e con 71 e passa milioni di follower, Khloe Kardashian può sentirsi molto tranquilla nell'Olimpo di Instagram. Ultimamente la sorellina di Kim ha messo in mostra il suo pancione, facendosi vedere in una dolcissima immagine e spiegando di aver atteso la gravidanza a lungo. Ora la vita per lei non potrebbe essere più serena, un fidanzato meraviglioso, il giocatore di basket Tristan Thompson, e un bebè in arrivo: era tutto quello che veramente desiderava. Con la gravidanza il corpo della socialite sta radicalmente cambiando, ma per la giovane vip non è una novità. Giusto qualche mese fa, Khloe aveva infatti mostrato il suo corpo perfetto dopo una dieta e un allenamento molto drastici. Oggi ha voluto parlare del percorso che l'ha portata a perdere i tanti chili di troppo, sottintendendo il fatto che è stata la cosa migliore delle sua vita. Negli ultimi tempi Khloe Kardashian non sta condividendo solo le foto della dolce attesa, ha voluto mostrare anche come è cambiato il suo corpo prima di rimanere incinta. (continua dopo la foto)

La sorella di Kim ha infatti condiviso un collage in cui appare prima e dopo la dieta, dando prova del fatto che la trasformazione è stata impressionante. Nella didascalia ha poi scritto: "A volte è difficile per me pubblicare questi post, non riesco a immaginare che la mia vita possa essere di nuovo malsana. Non mi sono mai considerata grassa ma malsana e inconsapevole del mio valore. Il mio viaggio è cominciato dall'interno, avevo bisogno di guarire. La mia vita si è trasformata alcuni anni fa quando ho preso la decisione di smettere di esistere e di iniziare a vivere". Ancora tutti ricordiamo le sue forme burrose e lei stessa ha ammesso che quei chili in più erano frutto di uno stile di vita disordinato. (continua dopo le foto)





La piccola Kardashian ha poi continuato raccontando che ha deciso di intraprendere una dieta solo per se stessa e non perché il mondo dello spettacolo la sottoponeva a innumerevoli pressioni. Il consiglio che dà a tutti quelli che vogliono raggiungere dei risultati esemplari come lei è scegliere il benessere e non il comfort, così da raggiungere un perfetto equilibrio tra mente, corpo e anima. Oggi Khloe è incinta e non potrebbe essere più felice. La sua speranza? Che anche dopo la nascita del piccolo riuscirà a seguire uno stile di vita sano. E date le premesse siamo tutti sicuri che ci riuscirà.

