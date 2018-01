Se c'è un personaggio del mondo dello spettacolo che le donne adorano quello è Vanessa Incontrada. Si fa presto a capirne il perché: è bella ma genuina, simpatica da morire senza mai sembrare forzata, autentica ma mai sopra le righe. E poi si piace così come è. Anche se gli anni passano, le gambe e i glutei diventano meno tonici e si prende qualche chiletto in più, soprattutto dopo la gravidanza. L'importante, per Vanessa ma vale per tutte, è non farsene un problema o, peggio ancora, una malattia. Bisogna tenerci, sì, ma senza perdere di vista il fatto che la bellezza non è tutto. E che la perfezione, specie quando non si hanno più 20 anni, non esiste se non con qualche aiutino che, senza moderazione, rischia però di rovinare tutto. Di esempi di star che non hanno resistito al fascino della chirurgia, d'altronde, ce ne sono a centinaia. Non certo Vanessa, che non fa certo un dramma sulla taglia che non è più quella degli esordi in tv. E non che non abbia subito e spesso subisca critiche velenose per il suo fisico diverso da quello di 10 anni fa, ma va avanti a testa alta. (Continua dopo la foto)

Anzi. In barba a chi la prendeva in giro per qualche chilo di troppo, la modella e attrice spagnola ha risposto diventando testimonial e persino stilista per Elena Mirò, il brand che di recente ha inaugurato il suo nuovo flagship store in piazza della Scala a Milano e organizzato un evento esclusivo per celebrare l'evento: una sfilata della capsule collection Autunno/Inverno 2017-18 disegnata proprio da Vanessa, che si è detta "felice e orgogliosa di rappresentare questo modo autentico, reale, di interpretare ed esaltare la femminilità". Così Ha presentato la linea "Vanessa Incontrada disegna Elena Mirò" e deciso di aprire la sfilata con le 'cartamodelle', in modo da raccontare materialmente il percorso che porta alla creazione di ogni capo pensato per far sentire una donna più bella. A prescindere dalla sua taglia, soprattutto. E lei lo sa bene, visto il tritacarne mediatico cui è stata esposta dopo aver presentato a inizio estate scorsa i Wind Music Awards con Carlo Conti. (Continua dopo le foto)

#VaneRicordi Besitos Amigos 😙🦋 Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada) in data: Gen 2, 2018 at 11:57 PST

E siccome non c'è nulla di male a cambiare aspetto negli anni, la Incontrada usa anche un altro 'metodo': aprire il cassetto dei ricordi e pescare vecchie foto da condividere poi con i suoi follower. Beh, una delle ultime, sempre caratterizzate dall'hashtag #VaneRicordi è pazzesca e risale ai tempi in cui, giovanissima, era in cerca di successo in Italia. Eccola, allora, in uno scatto in versione modella in passerella. Stratosferica Vanessa. E i fan apprezzano. Quasi 50mila i like e oltre 800 i commenti. Sembra passata una vita da quando 'questa' Vanessa era impegnata a ritagliarsi un posticino nel nella tv e nel mondo della moda italiani e se anche il personale non è più lo stesso, la sua positività, la sua energia e il suo sorriso contagioso sono rimasti tali e quali. Ed è questo quello che conta. Brava Vanessa, aspettiamo altri ricordi!

