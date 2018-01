Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Prima o poi ci cascano tutte, c'è poco da fare. Non solo la bersagliatissima Belen. Lo chiamano "sfrizionamento" di photoshop, l'uso eccessivo del programmino che consente di "truccare" le foto, aggiustando le linee e cancellando le rughe. A Manuela Arcuri piace molto e basta scorrere le foto dell suo profilo Instagram per rendersene conto. Nella foto postate qualche giorno fa per fare gli auguri di buon anno ai suoi fan, però, ha decisamente esagerato. E l'effetto è quello di una bambola gonfiabile con le sue fattezze. La sua foto è subito rimbalzata da un social all'altro alimentando polemiche e insulti gratuiti, come spesso accade in rete. Il putiferio, però, quello vero e proprio, si è scatenato proprio sul suo profilo Instagram dove è apparsa la foto, insieme a centinaia di commenti e di frasi di ogni tipo per sottolineare (diciamo così) l'eccessivo uso del ritocchino fotografico... Certo, noi Manuela Arcuri la ricordiamo giovane e avvenente, ma oggi anche lei è cresciuta ed è mamma. (Continua a leggere dopo la foto)

Manuela Arcuri si gode la vita con suo figlio Mattia, avuto dal compagno Giovanni Di Gianfrancesco, e in una recente intervista al settimanale “Chi” ha affermato che vorrebbe ritornare a lavorare a tempo pieno ma senza più doversi spogliare. Nonostante abbia superato gli "–anta" e sia diventata mamma, Manuela Arcuri continua a essere una donna piena di fascino. Ai suoi esordi in tv, l’attrice ha posato senza veli per un calendario hot mostrandosi in tutta la sua bellezza esplosiva. Oggi, dopo diverse parti in fiction di successo e alcuni anni trascorsi lontano dal set a causa della gravidanza, la Arcuri rinnega il suo passato e si dice pentita per la scelta. Intanto, però, ecco la foto incriminata sui social in questi giorni... (Continua a leggere dopo le foto)

Da sex bomb a mamma chioccia il passo è breve: “Ora ci penserei molto a meno che non si tratti di un film di Paolo Sorrentino, di un film d’autore che non sia volgare e dove il nudo sia funzionale alla storia” – ha dichiarato. Anche se questo vorrebbe dire staccarsi da suo figlio e trascorrere meno tempo con lui, la Arcuri vorrebbe quindi riprendere col lavoro di attrice, modella e perché no di conduttrice televisiva, ma non intende ripetere gli errori del passato. Niente da fare insomma per chi sognava un nuovo calendario sexy: l’attrice non intende più spogliarsi per il bene del suo Mattia, come lei stessa ha raccontato: “Non vorrei che un giorno, da grande mi vedesse. Lui è comunque più importante”.

