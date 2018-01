Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Giulia De Lellis è diventata famosa grazie a Uomini e Donne, ma il Grande Fratello Vip, nonostante il folto seguito sui social, è stata la 'svolta'. Praticamente tutta Italia, adesso, sa chi è, non solo i fan del programma di Maria De Filippi e le sue 'bimbe'. Che hanno tifato per lei fino all'ultimo, facendola arrivare per prima in finale ma poi, al momento del verdetto, il pubblico le ha preferito di gran lunga Daniele Bossari, altro super favorito di questa seconda edizione. Intervistata di recente dal settimanale Nuovo Tv, la fidanzata di Andrea Damante è tornata sulla mancata vittoria e ribadito ancora una volta di non avere "sospetti su come sono andate le cose (si riferisce alle pagine delle sue bimbe bloccate durante la finalissima, ndr). La mia vittoria è stata quella di essere preferita dal pubblico per 13 settimane consecutive. Daniele Bossari meritava di vincere al di là della proposta di matrimonio fatta pubblicamente a Filippa". E, ovviamente, nell'intervista non è mancato un breve riferimento sibillino ai progetti futuri: "Presto uscirà qualcosa che porta il mio nome, è da un po' che ci lavoro. Ci vorrà ancora tempo ma quando ci riuscirò sarà un sogno che diventa realtà. Quest'anno sarà pieno di sorprese targate GDL". (Continua dopo la foto)

Sempre a Nuovo Tv, poi, la De Lellis ha spiegato il motivo della sua assenza nei salotti di Barbara D'Urso, dove in passato era stata anche opinionista fissa. Ne era nato un giallo su questa storia, tanto che qualcuno parlava di attriti tra la ex inquilina del Grande Fratello Vip e la regina di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Ma non è così: "Purtroppo i miei impegni attuali non mi lasciano molto tempo e devo fare rinunce", ha detto Giulietta alla rivista. Una cosa è certa: oltre alle gaffe, ricorderemo anche gli outfit sopra le righe sfoggiati da quella che si era presentata al reality di Canale 5 come esperta di tendenze. Dai pigiami alle pantofole pelose, dall'abito caramella ai minidress tempestati di paillettes. Beh, rimettete nel cassetto dei ricordi quei look, perché adesso, a GF Vip finito, la De Lellis lascia i suoi fan senza parole con un'inedita versione super, ma super sexy. (Continua dopo le foto)

Follower a bocca aperta alla vista dello scatto di Giulia così provocante. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è fatta immortalare su un letto con indosso una vestaglia di pizzo bianco, abbinata a un pigiamino in seta dello stesso colore con una canotta scollatissima e un pantaloncino corto. Capelli sciolti e ondulati e sguardo sognante. "Morning", scrive nella didascalia della foto e un buongiorno così i fan probabilmente non se lo aspettavano. Insomma, i tempi delle pantofole pelose, degli occhialoni da intellettuale e dal visetto acqua e sapone se li è lasciati alle spalle quando ha chiuso dietro di sé la famosa porta rossa della Casa di Cinecittà. Giulia, tornata alla vita normale e tra le braccia del suo Andrea Damante, è tornata più 'hot' che mai.

“Basta social e programmi televisivi!”. Giulia De Lellis sciocca tutti così e le sue ‘bimbe’ sono già sconvolte. Dopo l’esperienza al Gf che l’ha resa super celebre, la fidanzata di Andrea Damante ha deciso di cambiare tutto: “Ora ricomincio tutto da capo”