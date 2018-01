Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

E Joe Bastianich fa infuriare una regione intera: bufera sui social network. Nell'ultima puntata di Masterchef andata in onda, il noto giudice protagonista da ben sette edizioni dello show culinario targato Sky stava chiacchierando con una concorrente dominicana che da tempo si è trasferita in Italia per amore quando, probabilmente scherzando, gli è uscito un commento che il popolo della rete non ha affatto apprezzato e che in poche ore è rimbalzato ovunque sui media. Voleva sicuramente fare ironia Joe, ci mancherebbe, ma non è riuscito nell'intento. Cosa è successo. L'aspirante chef straniera stava parlando di Campobasso, la città dove ora vive con il compagno, e Bastianich ha replicato: "Dov'è Campobasso? Mi sembra un posto sfigato". La frase non è passata inosservata e su Twitter si è scatenato l'inferno contro l'ex socio di Belen Rodriguez. Molise vs Joe Bastianich, in pratica. Numerosissimi i cinguettii di utenti che, dopo il commento 'incriminato', hanno attaccato l'imprenditore, che è nato e cresciuto a New York ma che ha origini italiane. Tra chi lo ha invitato a visitare il capoluogo molisano e chi l'ha presa sul personale, sul social si è perso il conto dei commenti. (Continua dopo la foto)

"Abitare in una grande città, di certo, non fa di una persona un signore", scrive un telespettatore di Masterchef dopo la frase di Bastianich alla concorrente. "Le assicuro che una piccola città come la mia ha comunque storia, cultura, tradizioni e un gran cuore", ribatte un altro utente, che quindi invita il giudice a visitare la sua città. "Saresti stupito di quanto sia fantastico il cibo in Molise", aggiunge un altro. In attesa di scoprire se Bastianich colmerà presto la sua lacuna geografica, magari ricredendosi su Campobasso, c'è anche chi lo ha difeso su Twitter: "Non penso che fosse intenzione di Bastianich offendere Campobasso, approfittate dell'occasione per pubblicizzare una città e una regione poco conosciute...". (Continua dopo le foto)

Buon giorno @Jbastianich Ma lei a #Campobasso c'è mai stato!? Io sono emigrata tanti anni fa, ma le assicuro che una piccola città come la mia ha comunque storia, cultura, tradizioni e un gran cuore! #MasterChef — In het Italiaans (@InhetItaliaans) 5 gennaio 2018

Caro @Jbastianich la mia #campobasso potra' anche essere un posto per sfigati ma abitare in una grande citta',di certo,non fa di una persona un signore.P.S.: mai giudicare un posto senza averlo prima visitato.👍 — Nicoletta Mignogna (@nicolettam83) 5 gennaio 2018

Insomma, la settima edizione di Masterchef è cominciata da appena un paio di settimane ma è già sulla bocca di tutti. Adesso con la frase poco felice su Campobasso di Joe, pochi giorni fa, invece, è toccato alla nuova giudice del talent, Antonia Klugmann, a finire nel mirino degli utenti. Che non hanno subito 'battezzata' dopo aver visto come si atteggiava alle selezioni. Così: "Cracco torna, te la faccio riavere io la stella, basta che Antonia Klugmann se ne vada, subito!"; "Antonia abbassa la cresta che non sei nessuno, conti meno di zero inoltre l'unica cosa che hai stellata è la maleducazione. Ma sta acida maleducata permalosa dove diamine l’hanno presa?!?". E il culmine: "Ma questa Antonia Klugmann è proprio una stronza stellata! Ma se non era per Masterchef ma chi ti conosceva! Vola basso che questa è televisione, è spettacolo che serve a far divertire noi poveri utenti in queste fredde serate!!!". Eccola la reazione di almeno buona parte del popolo di Twitter durante la prima puntata di Masterchef Italia, quella che ha visto l'esordio della chef stellata de L'Argine di Vencò.

