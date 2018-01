Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

"Ero alla ricerca di qualcosa. Qualcosa che mi mancava. Qualcosa che mi faceva sentire persa. Ora l’ho trovata. Spezzerai qualche cuore, ma ormai ci sei…tu!", ha scritto lei su Instagram. E i fan sono impazziti. La notizia è succulenta per il popolo dei fan di Uomini e donne. Anche perché arriva assolutamente inattesa. Che notizia? Beh… C’è un pargolo in arrivo… Esatto. Bebè in arrivo per una ex corteggiatrice che, a suo tempo, aveva fatto molto parlare di sé. Nessuno si aspettava che Rama Lila Giustini desse questo annuncio eppure è proprio quello che è successo. La ex corteggiatrice 27enne ha scritto quella frase su Instagram e ha mostrato il suo evidente pancino. La Giustini è a Miami e dà ai fan questo scoop e lo fa, guarda a volte il caso, proprio a pochi giorni dal lieto annuncio di Sharon Bergonzi, grande amica di Rama Lila e anche lei ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La Bergonzi ha svelato di essere incinta a un anno esatto dalle nozze con Valerio Tenneriello. La Giustini, milanese nata da mamma di origini indiane, si è fatta conoscere a Uomini e Donne quando si è presentata nel 2014 per corteggiare Jonas Berami. Continua a leggere dopo la foto

Come finì il suo corteggiamento? Bene. Nel senso che l'attore de Il Segreto, che successivamente fu anche concorrente dell'Isola dei Famosi, la scelse e lei, neanche a dirlo, accettò. Ma il loro amore fu brevissimo: finì appena 5 mesi dopo e qualcuno insinuò persino che tra i due, in realtà, non ci fosse mai stata una vera relazione. Secondo qualcuno Jonas Berami e Rama Lila non sono mai stati insieme. Comunque, dopo quella storia lampo con l’attore, la Giustini ebbe una relazione con l’imprenditore salentino Manuel Mazzotta, poi, per un breve periodo, sembrava ci fosse un’amicizia speciale con lo youtuber Francesco Sole. Ora eccola di nuovo sotto le luci della ribalta con questa grande notizia. Ma tutti vogliono sapere una cosa: chi è il padre? Continua a leggere dopo le foto

Ma il punto è che il padre è un uomo misterioso. Già, per quanto è attiva sui social, Rama Lila Giustini è una che preferisce mantenere il riserbo sulla sua vita privata. Visto che non risultava fosse fidanzata con qualcuno, la notizia della sua gravidanza arriva infatti come un fulmine a ciel sereno. L’identità del futuro papà resta dunque avvolta nel mistero così come la frase sibillina che la Lila usa per chiudere il suo post: "C'è qualcosa nell'aria di Milano. State attenti, potrebbe essere contagioso". Che avrà voluto dire con queste parole? Nessuno, per il momento, lo sa. Sarà una frase in codice?

Uomini e Donne, Jonás fa il ‘matador’ in Italia: dopo Rama Lila beccato con…