Negli ultimi giorni si parla con insistenza di Ambra Angiolini, diventata protagonista di una notizia di gossip dopo essere apparsa sul settimanale Diva e Donna che ha fotografato l'attrice per le strade di Roma con indosso una maxi felpa con il cappuccio e con delle rotondità sospette. In tutta probabilità si trattava solo di un effetto ottico dovuto alla felpa extra large, ma molti hanno subito ipotizzato una presunta gravidanza. Poi, però, è arrivata la smentita di Max Allegri che ha parlato di una 'fake news' dopo che il suo staff è stato intervistato per la Gazzetta dello Sport. Max e Ambra vivono una storia d'amore da diversi mesi. Le prime foto insieme, come si ricorderà, risalgono a luglio 2017, quando i paparazzi li hanno sorpresi al mare, all'Argentario, e da allora sembra che non si siano più lasciati. Ma è decisione comune quella di vivere la relazione con molta, moltissima discrezione, quindi evitando foto social e gesti plateali. In ogni caso il rumor sulla presunta gravidanza continua a circolare: bisognerà aspettare solo qualche tempo per vedere se la dolce attesa è reale o no. (Continua dopo la foto)

Ma a proposito di figli, la ex stellina di Non è la Rai e oggi attrice di talento, ne ha avuti due dall'ex compagno Francesco Renga. Come passa il tempo: lo scorso 2 gennaio la più grande, Jolanda, ha compiuto 14 anni e Ambra ha colto l'occasione per condividere su Instagram una foto di quel periodo. Si tratta di uno scatto dolcissimo in cui la Angiolini tiene la figlia neonata tra le braccia e che ha subito emozionato i fan. In questo modo ha augurato un buon compleanno alla figlia, che è già presente sui social con un discreto seguito. Jolanda è piccolissima nello scatto e anche Ambra, che ha compiuto da poco 40 anni. Portava i capelli in modo diverso, più lunghi e scuri, ma su un particolare possiamo essere tutti d'accordo: vanta una forma fisica smagliante. (Continua dopo le foto)

Quarant'anni e due figli ma in splendida forma, come dimostrano le foto in bikini dell'estate scorsa, quando è uscita fuori la notizia della storia d'amore con l'allenatore. Certo, sono lontani i tempi di Non è la Rai ormai, ma l'attrice non ha perso il fascino che l'ha sempre contraddistinta. Dopo la rottura con Renga, dal quale ha avuto entrambi i suoi bambini, Jolanda e Leonardo (che ha 11 anni), ha attraversato un periodo difficile ma oggi sembra aver ritrovato il sorriso al fianco di Massimiliano Allegri, con il quale, come detto, ha una relazione da qualche mese. E poi ci sono i suoi ragazzi, che vanno ancora a scuola e che Ambra non perde occasione di fotografarsi in loro compagnia. Come lo scatto con Jolanda da piccolissima, che ha raggiunto in un batter d'occhio decine di migliaia di mi piace e numerosi commenti.

