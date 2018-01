Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

"Ed eccomi ancora qui, stretta in un abbraccio che ti avvolge davanti ad una delusione. Perché in un abbraccio puoi trovare rifugio, puoi trovare un conforto, puoi aggrapparti ad un abbraccio e puoi trovare la forza di rialzarti". E ancora: "Perché non servono parole quando tieni stretta a te una persona, basta il calore di quelle braccia. Ecco io avevo bisogno di quello per andare avanti continuare a sorridere e ringraziare LEI e tutti voi". E per Sabrina Ghio, che commentava così la fine della sua esperienza a Uomini e Donne, l'abbraccio con Maria De Filippi deve aver avuto un grande significato dopo quel boccone amaro del rifiuto al momento della scelta che ha dovuto mandare giù. Ricordate? La ex ballerina di Amici era arrivata a Uomini e Donne a settembre per trovare finalmente l'amore. Nello studio del Trono Classico sperava di incontrare un uomo che le tenesse testa, che la facesse sentire amata per quello che è. E Nicolò Raniolo, il corteggiatore che le ha dato poi il benservito, sembrava fosse quello giusto, ma poi è tornato sui suoi passi, convinto che tra loro, al di fuori della trasmissione, non sarebbe andata bene. (Continua dopo la foto)

Sono passate un po' di settimane dalla scelta di Sabrina, il trono classico è andato avanti con altri protagonisti e il nuovo anno, a quanto sostiene il sito Isa & Chia, è cominciato alla grande per la ex tronista. Intanto perché è volata in Messico per godersi al meglio l'arrivo del 2018 e poi perché, a guardare certi indizi social, potrebbe aver già trovato quello che sperava arrivasse da Maria De Filippi: l'amore. Insieme a lei, in Messico, ci sono alcune sue amiche e ma anche ragazzi e uno in particolare sembra aver catturato l'attenzione dei fan di Sabrina. È tale Carlo, scrive il blog, anche lui a Tulum e tra le sue Instagram Stories non è passato inosservato uno scatto in cui le sue gambe sono intrecciate a quelle di una donna. (Continua dopo le foto)

Ma è un'altra foto a far ipotizzare che ci sia del tenero tra lui e la Ghio. È stata condivisa sul profilo Instagram di un'amica dell'ex tronista di Uomini e Donne e si intravede unabionda con il costume nero mentre si scambia alcune coccole con un uomo. Ecco, quella bionda, si legge, potrebbe essere proprio Sabrina. Lo si capisce, zoommandola, dal costume nero, lo stesso che indossa la Ghio in altre occasioni, e dalla stellina tatuata. E, oltretutto, anche i capelli sembrano proprio i suoi. Coincidenze? Casualità? Vero è che i follower spesso saltano a conclusioni affrettate, ma queste segnalazioni con tanto di foto al sito Isa e Chia mettono la pulce nell’orecchio.

“Ecco con chi si diverte Nicolò Raniolo!”. Il no secco del corteggiatore a Sabrina Ghio ha fatto tremare lo studio di Uomini e Donne. Le polemiche sono infuriate e i sospetti sono sempre più forti e dopo aver visto di chi si tratta è tutto più chiaro