Se vi stavate chiedendo che fine avesse fatto Gianluca Vacchi, beh, sappiate che è tornato alla ribalta e che il primo ballo del 2018 è dedicato a Captain America. Eccolo sulle note di ‘Give It to Me‘ di Timbaland, Mr. Enjoy si scatena con la mascherina e lo scudo del personaggio dei fumetti. Ma che fine ha fatto Vacchi in tutto questo tempo? “Ha lavorato”, conclude qualcuno, in attesa di ripresa. E in effetti qualcosa è capitato. In questi giorni del fenomeno Vacchi se ne parla persino sui tabloid inglesi, tanto è l’interessamento mediatico intorno alla figura del magnate degli automatismi farmaceutici che nel tempo libero si riprende mentre balla, magari su uno yatch. Beh si sa, alla gente piace la follia e quello che non potrà mai possedere (uno yatch ad esempio) eppure è enorme il successo mediatico di una figura come quella di Mr. Enjoy. Ma chi è davvero il signor Vacchi e dove trova tutto questo tempo (e soldi) per fare tutto quello che gli va? Come sottolinea Business Insider, tra i motivi per cui Gianluca Vacchi è diventato un fenomeno del web, oltre alle sue pose plastiche in costume per mostrare al mondo il suo corpo tatuato, ci sono i suoi famigerati balletti. E in effetti se, una volta fatti due conti sull’impatto del 2017 sul suo portafoglio e sulle sue finanze, “mister enjoy” improvvisasse un balletto di gioia, non ci sarebbe di che stupirsi. (Continua dopo la foto)

Certo, è vero che, lo scorso agosto, il suo nome era balzato agli onori delle cronache non già per la sua ultima auto di lusso sfoggiata su Instagram né per il video del suo ingresso roboante in salotto a bordo di una moto. Al contrario, si era parlato con insistenza di lui per la notizia del pignoramento di alcuni suoi beni, tra cui proprio quelli di lusso sfoggiati nelle foto su internet, da parte del Banco Bpm e in relazione a un prestito da poco più di 10 milioni a suo tempo erogato alla società First Investments dello stesso Vacchi. Una vicenda che lo ha fatto un po’ sparire dai rotocalchi ma che non deve avere preoccupato più di tanto un personaggio che evidentemente del “purché se ne parli” ha fatto il proprio motto. In ogni caso, in attesa che venga pubblicato il bilancio del 2017 della sua finanziaria First Investments, a fare dimenticare a Gianluca Vacchi l’anno nero del pignoramento è la società di famiglia Ima, guidata dal cugino Alberto e operante nel settore della progettazione e produzione di macchine automatiche per prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè.





Basta dare uno sguardo all’andamento di Ima a Piazza Affari per rendersi conto di quanto il 2017 sia stato un anno più che soddisfacente in termini borsistici: il prezzo delle azioni da gennaio a dicembre è salito da 57 a 68 euro circa, con una capitalizzazione di mercato passata di conseguenza da 2,26 a 2,7 miliardi di euro. La famiglia Vacchi controlla Ima tramite la cassaforte Sofima, che detiene in portafoglio la quota di controllo del 57% dell’azienda quotata in Borsa, partecipazione che oggi in termini di capitalizzazione vale poco più di 1 miliardo e mezzo. E se non è “Enjoy” lui…

