Gli anni passano per tutti, ma per qualcuno un po' meno. È il caso, per esempio, di Ricky Martin che, nonostante si avvicini ai 50, rimane sempre un'icona di bellezza, fascino e sensualità. Ha spento 46 candeline nel giorno della Vigilia di Natale il cantante portoricano che, mai come in questo periodo, è sotto i riflettori. Sì, perché al di là della musica – ricordiamo i successi a livello mondiale con brani indimenticabili come Livin’ la vida loca, Marìa e She bangs e le collaborazioni con artisti come Eros Ramazzotti e Jennifer Lopez -, della sua partecipazione al talent show musicale The Voice – sia in Messico che in Australia – in qualità di coach e diverse parti in fiction e film, sta per arrivare sul piccolo schermo la serie tanto attesa che lo vedrà nei panni di Antonio D'Amico, il compagno di Gianni Versace, interpretato da Edgar Ramirez. L'assassinio di Gianni Versace andrà in onda dal 19 gennaio 2018 in prima visione assoluta su FoxCrime, su Sky,e vedrà anche Penelope Cruz nei panni di Donatella Versace, sorella e musa dello stilista amatissimo assassinato il 15 luglio 1997 di fronte alla sua villa a Miami Beach. (Continua dopo la foto)

Ricky Martin, come detto, sarà Antonio D'Amico, compagno di vita di Gianni e c’è grande attesa di vederlo in quel ruolo tanto delicato. Parlando del suo personaggio, qualche tempo fa si è detto onorato di avere l'opportunità di prendere parte a questo progetto di Ryan Murphy, dal momento che la serie affronterà i temi dell'omofobia e dell'indifferenza e, allo stesso tempo, darà al pubblico un'idea del grandissimo amore che legava Antonio a Gianni. Stesso entusiasmo da parte della Cruz, che vedremo eccezionalmente coi capelli biondi platino nei panni di Donatella. Anche l’attrice tempo fa ha raccontato ai tabloid l'enorme lavoro intrapreso per dare volto e voce a uno dei personaggi chiave di questa serie. Ha assicurato poi di aver girato la serie con tutto il suo cuore, e spera vivamente che il risultato possa soddisfare la Versace. (Continua dopo le foto)

A guardare le prime nuove foto della seconda stagione di American Crime Story, incentrata sull'assassinio di Gianni Versace, appare chiaro che la seduzione ha un ruolo di spicco. E lo scatto di Ricky Martin che esce dalla piscina della sontuosa Casa Casuarina di Miami come fosse un dio greco (Gianni d'altronde si è ispirato all'iconografia e all'arte dell'antica Grecia per tutta la vita) è una prova. Ma tutto sommato basta aprire il suo profilo Instagram per imbattersi subito in una foto hot che in poche ore ha collezionato già quasi 500mila like e un'infinità di commenti. Ricky Martin, tutto nudo, esce dalla doccia nella camera di un hotel di Las Vegas e manda in delirio i fan. Ecco, sì: sembra proprio un dio greco. Fisico atomico a quasi 50 anni, sexy come non ami con l'asciugamano appoggiato ad arte per coprire le parti intime, se si parla di seduzione e sensualità Ricky Martin non delude mai.

