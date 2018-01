Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Laura Freddi, evviva! La ex stellina di Non è la Rai oggi 45enne è finalmente diventata mamma per la prima volta. Fiocco rosa in casa D'Amico-Freddi e benvenuta piccola Ginevra: eccolo l'annuncio social di Laura, che ha informato i suoi follower dell'arrivo della sua 'fagiolina' un giorno dopo il parto. "Volevo comunicarvi che ieri mattina alle 9,33 è nata Ginevra con un peso di 3,670!!!", ha scritto Laura su Instagram mostrando il fiocco rosa con la scritta "È nata Ginevra". E possiamo solo immaginare quanto sprizzi di gioia in queste ore, ora che ha dato alla luce la sua prima, più che desiderata, figlia. Indimenticabile, d'altronde, lo sfogo andato in scena poco più di un anno fa, quando era reclusa nella Casa del Grande Fratello Vip, quando in lacrime confidò ancora una volta a mezza Italia di non essere riuscita a diventare mamma. Da tempo lei e il suo compagno, Leonardo D'Amico, progettavano di avere un erede che, però, non arrivava mai. E infatti, tempo prima, Laura aveva ventilato l'ipotesi di affidarsi alla fecondazione assistita: "Ho deciso di rivolgermi a un famoso ginecologo: mi ha detto che alla mia età ho solo il 10 per cento di possibilità e che dovrò pensare alla fecondazione assistita. Non lo escludo, ma ancora credo nel miracolo". (Continua dopo la foto)

Le statistiche, quindi, non erano certo favorevoli per la Freddi e D'Amico, che si erano sentiti dire di avere solo il 10% di possibilità di diventare genitori, ma per fortuna non è stato così. Laura, poi, in una vecchia intervista, non aveva nemmeno nascosto il fatto di aver avuto un aborto spontaneo che ha poi segnato la fine del matrimonio precedente, quello con l'imprenditore Claudio Casavecchia, con cui è stata sposata dal 2006 al 2008. "Ho vissuto l'esperienza terribile di una gravidanza interrotta al terzo mese. Mi ha distrutto. È crollato tutto", aveva raccontato. Ma adesso che è nata Ginevra può finalmente lasciarsi alle spalle tutte le sofferenze di non riuscire a coronare il suo sogno. (Continua dopo le foto)





E, in questo momento particolarmente gioioso ed entusiasmante della sua vita, sicuramente si lascerà alle spalle anche quella faccendaccia che l'ha vista protagonista poche settimane fa, quando è stata spacciata per nuova una vecchia intervista in cui la stellina Non è la Rai parlava di Daniele Bossari, vincitore dell’ultimo Grande Fratello Vip e suo ex. Parlava di "amore traumatico" e di tradimento, peccato che quelle fossero parole risalenti a circa 16 anni fa: "In merito ai commenti fatti ingiustamente sull'articolo pubblicato dal settimanale Di Più – spiegava il post apparso sul profilo ufficiale di Instagram di Laura Freddi, travolta dalle polemiche – vogliamo segnalare che si tratta di dichiarazioni rilasciate tantissimi anni fa. Laura Freddi non ha rilasciato negli ultimi anni nessuna altra dichiarazione in merito a Daniele Bossari. L'intervista risale al 2001, esattamente 16 anni fa. Staff".

