La prova del cuoco è, senza ombra di dubbio, un programma televisivo di successo. Non a caso va in onda da ben 17 anni e i telespettatori si sono affezionati ad Antonella Clerici, al timone della trasmissione dall'inizio. Spontanea e genuina, Antonellina non ha paura di sporcarsi le mani in cucina e, grazie anche alla simpatia di Anna Muroni e alle creazioni quotidiane ai fornelli che sembrano alla portata di tutti, La sua Prova del cuoco è riuscita a conquistarsi un'ampia fetta di pubblico, e non solo femminile, negli anni. Ma è una trasmissione che salta spesso agli onori della cronaca anche per un altro motivo: le gaffe. Talmente tante che possono essere tranquillamente annoverate tra i motivi del successo di questo programma in onda su Raiuno in tarda mattinata dall'ormai lontanissimo anno 2000. Se ne ricordano di celeberrime: da "Non posso vivere senza ca…" della Clerici stessa, che voleva dire calcio ma per qualche motivo le è uscita tutt'altra parola, alla famosa telefonata della signora che alla domanda "fa la schiuma ma non è il sapone", ha risposto ben altro, non "la birra". (Continua dopo la foto)

Insomma, a La prova del cuoco i doppi sensi e gli scivoloni anche bollenti non sono una novità. L'ultima gaffe, però, è stata sollevata da un utente social che ha male interpretato un'immagine inquadrata dalla regia e dato poi adito a una serie di commenti maliziosi. La scena 'incriminata' è quella del bancone verde con dietro lo chef di turno intento a prepararsi per la sfida. Dietro a lui, ha fatto notare l'utente, la grossa immagine del peperone verde, il cui picciolo stilizzato ricorderebbe un membro maschile. Lo spettatore non ha perso tempo e in men che non si dica ha rilanciato quel particolare hot in rete con tanto di cerchietto rosso sulla foto per evidenziarlo. "Ma vedete anche voi quello che vedo io?", ha scritto sorpreso. Lo immaginate da soli: ne sono seguiti cinguettii su cinguettii, tutti maliziosi e molti sulle vecchie gaffe del programma. (Continua dopo le foto)

Ma il pubblico di Antonellina al momento ha cose più importanti a cui pensare dopo l'ultima intervista rilasciata dalla stessa Clerici a Oggi. Davvero lascerà presto il timone della sua fortunata trasmissione di cucina? Già al settimanale Chi aveva anticipato il suo desiderio di rallentare ("Non significa che voglio smettere di lavorare, ho detto che voglio rallentare…", aveva però ribadito a Gente) e sottolineato che il suo contratto in Rai scadrà nel 2018 "e non escludo che potrei prendere in considerazione altre proposte’". Magari per una prima serata? Può darsi. Ma nel frattempo è già partito il toto nome dell'eventuale sostituta di Antonella che, stando alle voci di corridoio, potrebbe essere quello di Elisa Isoardi.

“La notizia è ormai ufficiale”. I beninformati sono assolutamente certi e, dopo quel 'clamoroso' indizio saltato fuori, lanciano la bomba su Antonella Clerici: cosa farà la bionda conduttrice de La prova del cuoco