Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Da Uomini e Donne Graziella Montanari è uscita con l'amaro in bocca e, in pratica, sbattendo la porta. Non prima di distinguersi per la perla più trash di fine anno di questo Trono Over: lo schiaffo a Manfredo, colpevole di non volerla più. Succedeva a inizio dicembre e la dama, subito dopo la reazione inconsulta, era stata portata via a forza da due cavalieri tra l'ilarità generale di tutto lo studio. La signora di Montese, tuttavia, non trovò il gesto spiritoso e a nulla valse il tentativo rappacificatore di Maria De Filippi, la prima a rimanere basita da quella sua reazione improvvisa. Da quel momento, quindi, Graziella è fuori dal dating show di Canale 5 che, però, continua a seguire e ad attaccare sui social network. Nel mirino stavolta, oltre a Manfredo, anche la redazione del programma che le ha dato la popolarità. L'ultimo post è questo: "Anche se la trasmissione è sospesa continuano ad arrivarmi messaggi sul Panzanella (Manfredo, ndr) dove mi dicono che scredita in continuazione il programma dicendo che è falso e orchestrato, che danno da mangiare malissimo per cui sta sempre male e a volte addirittura vomita. Ma allora perché continua ad andarci?". (Continua dopo la foto)

Lo sfogo (pesante) di Graziella, figurarsi, non è affatto passato inosservato agli utenti di Facebook e così è finita che la Montanari ha dato vita a un botta e risposta con chi commentava, come riporta Il Tempo: "Forse sono solo voci per screditarlo, non dargli peso”, “No sono troppe e tutte brutte per non crederci, comunque non sono io che devo ascoltarle ma la redazione. A me non frega niente". E ancora: "Mah.. con gli anni ho imparato a pesare le persone che mi riferiscono cose altrui…" e la dama, visibilmente desiderosa di credere tutto il male possibile di Manfredo, risponde ancora: "Sono persone che frequenta e non avrebbero motivo di lamentarsi di lui. Io so per esperienza che una voce può passare, ma voce di popolo, voce di Dio". (Continua dopo le foto)

Non molla Graziella: è un continuo attaccare Manfredo, ma è quando le chiedono se se tornerà al Trono Over, 'spara': "Io sono voluta stare a casa anche se la redazione ha insistito molto, io facevo audience, ma loro hanno sbagliato troppo con me. Non sono carne da macello". Non è finita. Nei messaggi seguenti, quando fra i commenti si tira fuori la "farsa tra Gemma e Giorgio che stanno lì a riscaldare la sedia", Graziella coglie subito l'occasione e sentenzia: “La redazione lo sa, hanno anche telefonato per dirlo, io ho i messaggi, ma a loro interessa solo l'audience. Poi tu hai avuto a che fare con lui e la trasmissione non ti ha calcolato, loro fanno così".

Uomini e Donne, a pochi giorni dal clamoroso riavvicinamento tra la dama torinese e Giorgio Manetti, ecco svelato il segreto della Galgani. Tina, c'è da giurarci, non la prenderà benissimo