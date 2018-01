Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Gennaio, anno nuovo. E mentre la maggior parte delle persone tra buoni propositi e sacrifici tenta di tornare in forma dopo le feste, quindi dopo mega pranzi, cenoni, aperitivi e dolci a profusione, ecco che aprire Instagram e vedere Michelle Hunziker in costume frantuma in un attimo ogni speranza. E ci fa esclamare: "Ma come fa ad avere questo fisico perfetto a 40 anni e dopo 3 figli?". E se già eravamo invidiosi assai nel saperla al caldo, sotto il sole delle Maldive con tutta la sua splendida famiglia, lo scatto in cui la conduttrice e showgirl si mostra col solito sorrisone e soprattutto in bikini è davvero un colpo al cuore per l'autostima. Non è difficile immaginare che la foto ha superato i 200mila like in un batter d'occhio: un fisico così perfetto, così tonico farebbe impallidire anche una ventenne. I commenti al post, ci mancherebbe, sono un'iniezione di sana invidia. E di congratulazioni, perché signori, Michelle è davvero uno spettacolo mentre esce dall'acqua con indosso quel costume a due pezzi celeste e nero. Una vera dea. Per le feste natalizie è volata con la famiglia al mare, alle Maldive, appunto. (Continua dopo la foto)

Pochi giorni prima dell'arrivo del 2018 aveva pubblicato un'altra foto in bikini, ma di spalle, che aveva fatto 'il botto'. Anche perché c'era anche Aurora, la primogenita avuta dal matrimonio con Eros Ramazzotti, accanto a lei. Insieme, sedute sulla sabbia con vista (pazzesca) mare. Stesso costume rosa e stesso cappello. I fan non hanno potuto che ribadire ancora una volta un concetto già espresso molte volte: Michelle e Aurora più che mamma e figlia sembrano sorelle. Ma come fa la Hunziker a mantenersi così in forma? Siamo sicuri che ve lo state chiedendo anche voi dopo aver fissato queste foto in cui non si può non notare il suo personale da urlo. Buone notizie: la svizzera l'ha svelato poco tempo fa in un'intervista esclusiva al settimanale Oggi. Provarci non costa nulla, no? (Continua dopo le foto)

"Il vero segreto per dimagrire? Mangiare meno", dice alla rivista. E poi: "Sono dell'idea che bisogna mangiare sempre tutto. A patto di farlo in quantità 'umane'". E ancora: "Se mangi tutto il giorno roba bollita, in bianco, scondita, non solo perdi il gusto del cibo, ma anche quello della vita. E in più ho imparato che l'organismo si disabitua al punto che poi, appena ingerisci qualcosa di appena meno sano, stai malissimo. Bisogna mangiare tutto, anche i grassi". Che, aggiunge, "vanno solo assunti in dosi ragionevoli. Io mangio regolarmente il burro, che è un concentrato di vitamina D, gli oli di semi di lino, di sesamo… Mi hanno spiegato che l'unico alimento che fa davvero male è lo zucchero bianco, raffinato; e infatti nella vita di tutti i giorni l'ho sostituito con il miele". "Il vero nemico della linea non è questo o quell'alimento: è l'immobilismo – conclude - Piuttosto che rinunciare ai miei 30-45 minuti al giorno di attività fisica mi sveglio alle 5.30". Segnato tutto?

