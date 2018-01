Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

''Il cuore delle persone non è qualcosa che puoi comprendere solo perché dici di volerlo fare. Troppo facile… Ci vuole molto altro. Ci vuole coraggio. Ci vuole paura. Ci vuole follia. Se non hai paura significa che non sei davvero consapevole di quello in cui ti stai cacciando, e se non sei abbastanza folle, il coraggio per superarla, la paura, non lo troverai mai''. E ancora: ''Poi serve poesia, tanta poesia. Ché la vita di quelli che amiamo ha bisogno di musica e carezze. E quando va in mille pezzi, la loro vita, serve pazienza per recuperarli tutti, per cercarli negli angoli nascosti, in quelli più bui, sporchi e dimenticati, con cura, dolcezza, attenzione, per rimetterli al loro posto, uno per uno. E poi ci vogliono abbracci, di quelli che ti scaldano il cuore quando fa freddo dentro, quelli che spengono la paura del futuro, che ti fanno sentire meno solo, quegli abbracci in cui ti perdi e ti ritrovi, in cui ti nascondi dal mondo e forse un po’ anche da te stesso, quelli che ti permettono di piangere senza vergognartene o dare spiegazioni, quelli che ti spingono a pensare che ce la farai, che andrà tutto bene. Andrà tutto bene''. Così, un mese fa circa, scriveva su Facebook Mary Falconieri, annunciando di fatto la rottura con Giovanni Angiolini. Ve li ricordate? Al Grande Fratello avevano fatto sognare i fan dentro e fuori la Casa di Cinecittà ma, prima di Natale, si sono detti addio. (Continua dopo la foto)

Un fulmine a ciel sereno per i fan che, all'epoca dell'annuncio, non conoscevano i motivi dell'addio, anche se dalle parole di Mary si percepiva che la decisione fosse dovuta più al dottore che a lei. Adesso, però, spuntano i retroscena. Stando ad alcuni commenti della Falconieri su Instagram, la storia sarebbe naufragata a causa di un tradimento da parte di lui. A quanto pare il dottore sardo avrebbe intrapreso un'altra relazione con un'altra donna e portato avanti parallelamente le due storie dalla scorsa primavera. Mary, quindi, non appena scoperto tutto, ha deciso di troncare il legame che andava avanti ormai da 2 anni, con tanto di convivenza a Sassari. "Ma stava con tutte e due contemporaneamente? Una a Roma e una a Sassari?", ha domandato una fan a Mary, sempre su Instagram. (Continua dopo le foto)





“È da maggio che sta con quella", ha risposto prontamente la Falconieri. E si sa pure chi sarebbe l'altra: una modella conosciuta nei corridoi Rai, dove Giovanni, che è medico, si reca spesso come ospite nei programmi di salute. Nella scorsa primavera, però, almeno all'apparenza, sembrava che tra Mary e Giovanni andasse tutto a gonfie vele. A settembre scorso, mesi dopo quindi dall'inizio di quest'altra storia di Giovanni, la Falconieri era tornata in tv, da Barbara D'Urso, per parlare dei sui suoi problemi di salute e il suo fidanzato le aveva dimostrato tutto il suo sostegno nella scelta di operarsi per evitare il tumore al seno. A proposito, ma Giovanni che dice? Silenzio totale da parte del dottore. Nessun commento. Almeno per ora.

