I fan di Uomini e Donne ricordano bene Valentina Dallari, l'ex tronista 'dark' che fece breccia nel cuore del pubblico nel 2015. Il suo percorso nel programma si è diviso tra Gianluca e Andrea e quest'ultimo, alla fine, è stato la sua scelta. La storia tra loro, però, non è durata molto e infatti, dopo qualche mese, sono tornati in studio da Maria e confessato di non stare più insieme. Dopo l'esperienza nella trasmissione della De Filippi, Valentina ha scelto di restare lontana dalla televisione per intraprendere una strada completamente nuova e oggi, a 23 anni è una dj molto apprezzata, tanto che lo scorso marzo è partita per un tour in tutta Italia. Ma sulla sua esperienza a Uomini e Donne Valentina non ha dubbi. La ricorda come "un'esperienza unica, che mi ha permesso di avere il mio pubblico, a cui ora faccio sentire la mia musica. Ho cambiato volutamente strada, e ne sono davvero orgogliosa, ma ringrazio lo stesso ciò che mi ha permesso di farlo", aveva svelato alla stampa tempo fa. (Continua dopo la foto)

Non era un mistero che intraprendere la strada della musica fosse il suo sogno e quindi si è messa a studiare duramente per ottenere i risultati attuali. E, parole sue di qualche mese fa, vuole andare lontano: "È da un anno che giro tanto, sono molto felice e mi riempie d'orgoglio". L'ex tronista ha dovuto farsi strada "a testa bassa e con umiltà" e non è stato semplice, "alla faccia di tutti quelli che mi hanno detto che avrei fallito!". Una bella vittoria per Valentina che, lo ricordiamo, aveva anche un'altra passione, quella della moda: "Mi piace la moda, la seguo quotidianamente e comunque rimane molto parallela alla musica. Mi curo molto e mi piace sentirmi bene". Oggi, però, la Dallari torna a preoccupare e non poco tutti i fan che in questi anni hanno continuato a seguirla. (Continua dopo le foto)

La bella ex tronista di Uomini e Donne è molto dimagrita dai tempi di Uomini e Donne, ma le ultime foto social, rilanciate dal sito Gossipetv, hanno davvero messo in allarme i suoi follower. Già in passato si erano preoccupati per quella drastica perdita di peso, ma lei, bombardata di domande, aveva spiegato di stare bene, di aver fatto soltanto una dieta per rimettersi in forma. "Sono in armonia con il mio corpo", si era limitata a rispondere Valentina qualche mese fa. Negli ultimi scatti social, però, che risalgono a una festa di Capodanno, i fan hanno notato un dimagrimento ancora più eccessivo, anomalo. Quindi su Instagram si sono accavallati commenti del tipo "Vale, ma stai bene? Sei dimagrita tantissimo, ma mangi?". Non resta che aspettare la replica della diretta interessata.

