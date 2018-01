Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Doccia gelida per i fan di Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio la scorsa estate, quando i due cantanti avevano annunciato una crisi coniugale e chiesto alla stampa di rispettare la loro privacy. Ma, nonostante le due star della musica siano ormai ben lontani dalle cronache rosa, i fan non hanno smesso di sperare che quella crisi ora sia passata. E il Natale era apparso a molti la chiave di volta. Soprattutto dopo che Gigi, poco prima delle feste, aveva annunciato un Natale in famiglia: "Passerò le feste con Anna, con i figli - ha raccontato, come riportava Sussidiario - ci facciamo il Natale a Roma, torno nella mia Napoli per tre bagni di folla, e riscappo a casa per la fine dell'anno". I follower, però, non hanno potuto fare a meno di notare che in realtà Gigi manca del tutto nelle Instagram Stories più recente di lei. Quindi la domanda: c'è stata oppure no questa reunion natalizia tra i due? Alcuni hanno ipotizzato che l'assenza dai social sia stata una mossa studiata a tavolino, un escamotage per evitare occhi indiscreti e tutelare ancora di più la loro privacy. (Continua dopo la foto)

D'altra parte, giusto un mesetto fa, D'Alessio diceva che lui e la compagna non si erano mai lasciati. Ma poi, finito Natale e arrivato Capodanno, è apparso tutto più chiaro. E le speranze dei fan più romantici si sono sciolte come neve al sole. Il 2017 è stato senza meno un anno duro per Anna, travolta dal gossip, dai rumor sulla rottura e su quelli di altri flirt in corso. I suoi follower lo sapevano già, ma la conferma di come si andato questo anno che ci siamo appena lasciati alle spalle è arrivata con un collage di scatti su Instagram in cui Lady Tata ha riassunto gli ultimi 365 giorni. Chi sperava che avesse trascorso le feste con Gigi e che ci fosse un ritorno di fiamma è rimasto deluso nel notare che l'artista è addirittura stato 'cancellato' dai ricordi di lei. (Continua dopo le foto)

Nel collage riassuntivo di Anna, infatti, Gigi non compare minimamente. Nemmeno da lontano. Scrive infatti la Tatangelo nella didascalia: "Voglio salutare questo 2017 ringraziandolo dal profondo del cuore per tutte le cose belle che ho vissuto ed anche per tutti i momenti difficili in cui ho imparato a cadere senza far rumore e rialzarmi più forte di prima, grazie alle persone che amo che non mi hanno fatto mai sentire sola… L'augurio che vi faccio è quello di avere come me la fortuna di essere circondati da persone che vi amano , vi apprezzano e non vi danno mai per scontate , ma tirano fuori ogni giorno il meglio che è in voi.. di non sentirvi mai soli e di riuscire come me in momenti difficili a guardarvi intorno e trovare magia in ogni piccola cosa!!!". E ancora: "Ringrazio la musica e tutti quelli che ogni giorno mi aspettano, mi ascoltano e credono in me perché mi spronano a dare il meglio sempre... circondatevi di cose che vi fanno stare bene... Ciao 2017, benvenuto 2018!".

