Cecilia e Ignazio, Ignazio e Cecilia. Sono inseparabili, ormai, la modella argentina e il figlio dell'ex campione di ciclismo Francesco Moser. Il Grande Fratello Vip li ha uniti, tra le polemiche, e da dopo il reality fanno ormai coppia fissa. Hanno trascorso insieme anche le feste natalizie, come apprendiamo dai social network. Per la Vigilia Nacho ha messo da parte le tradizioni della sua famiglia, a Trento, ed è volato a Milano dalla sua dolce metà. Tutti insieme appassionatamente ma a casa di Belen, la più famosa dei Rodriguez: c'erano Chechu e Nacho, ma anche Jeremias con la fidanzata Sara, i genitori Gustavo e Veronica, il pilota Andrea Iannone, una zia arrivata dall'Argentina, l'ex gieffina Patrizia Griffini e altri amici. E il piccolo Santiago, è chiaro. Come sempre è Instagram la fonte di questa notizia, dove gli ospiti di Belu e Belu stessa hanno condiviso scatti e video della serata passata tra canti, balli e brindisi. E non è mancata nemmeno la magia con l'arrivo di Babbo Natale per il piccolo Santi, che ha ricevuto in dono una bicicletta. Ignazio, lo si intuisce dai post social, si è già inserito nella famiglia di argentini e la sua Cecilia sembrava più raggiante che mai. (Continua dopo la foto)

Dopo Natale, Capodanno. Sempre insieme, è ovvio. Per salutare l'anno che li ha uniti e brindare al nuovo, che sarà sicuramente pieno di novità per entrambi, Chechu e Nacho hanno trascorso prima qualche giorno sulla neve con Giulia De Lellis, loro ex coinquilina nella casa di Cinecittà, per poi volare a Montecarlo. Ed è in alcune Instagram Stories della serata condivise dalla coppia più chiacchierata del momento che i follower non hanno potuto fare a meno di notare un particolare al dito di lei: un anello scintillante. Molti fan, allora, memori delle profonde dichiarazioni d'amore rilasciate dai due pochi giorni prima, hanno fatto due più due e azzardato l'ipotesi che quel gioiello importante le fosse stato regalato dalla sua dolce metà per Natale. Fiori d'arancio (già) in vista? (Continua dopo le foto)

Nelle ultime ore del 2017, poi, sempre Cecilia ha postato una foto in cui con le braccia tese aspetta con gioia il nuovo anno. Poi, prima di iniziare a festeggiare, ha condiviso un altro scatto ma insieme al suo Ignazio con questa didascalia: "Noi siamo pronti …. chau 2017!!!!". Sarà un 2018 in abito bianco per la sorellina di Belen e Jeremias? Sul matrimonio non si sono ancora sbilanciati, ma sul desiderio di un figlio l'argentina era stata chiara settimane fa. In un'intervista esclusiva rilasciata a Chi prima delle festività natalizie Cecilia aveva già espresso la volontà di poter diventare presto mamma...

