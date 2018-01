Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Pelle chiarissima, bianca come il latte, e occhioni verdi. Questa bambina che vedete nella foto oggi è una giovane donna ma ricorda molto bene la sua infanzia. Voltarsi indietro per Pooja Ganatra, questo il suo nome, non è facile. Perché significa riaprire un capitolo doloroso, fatto di prese in giro, cattiverie e insulti. Pooja era una bambina in salute, felice e spensierata come i suoi coetanei, ma essere nata in India con quei colori la rendeva unica. I suoi capelli rossi, le lentiggini, gli occhi e la pelle chiari non sono certo comuni nel suo Paese e tanto è bastato perché a scuola finisse di continuo nel mirino dei bulli. Non ci ha messo molto tempo Pooja a capire che il suo aspetto era differente da quello dei suoi compagni. Che non perdevano mai occasione di prenderla in giro, di lasciarla sola, in disparte, e ad affibbiarle nomignoli. Ogni giorno, quindi, questa bambina tornava a casa in lacrime. Gli anni passano e l'autostima di Pooja crolla sempre di più, anche perché gli insulti non si esauriscono, suo malgrado, in tenera età. (Continua dopo la foto)

I coetanei continuano a deriderla anche da adolescente e lei, nonostante tutto, nonostante non si sentisse bella e nonostante la frustrazione di vivere in un posto dove la facevano sentire diversa, era sicura che un giorno sarebbe uscita vittoriosa da quel cerchio di cattiveria in cui era stata catapultata già da bambina. Quel giorno, alla fine, è arrivato. A 20 anni Pooja, stanca di quella mentalità ristretta, si è fatta forza e, finalmente, la sua rivincita contro quei bulli che le hanno reso difficili quelli che dovrebbero essere gli anni più spensierati e più belli. Ha preso il coraggio a quattro mani e descritto tutta la sua esperienza su Facebook, sul profilo Humans of Bombay. (Continua dopo le foto)

Pooja ha deciso di lasciarsi alle spalle tutto e tutti, ha fatto le valigie e ha salutato il suo Paese per andare a scoprire il mondo. Dove, come racconta lei stessa, altre persone la considerano bellissima. "Pian piano ho capito che avere un aspetto diverso in realtà è un dono, perché nessuno si dimenticherà mai di me", ha scritto sulla pagina Facebook Humans of Bombay. E ancora: "Sono orgogliosa di difendermi e di non lasciare che nessuno mi metta al tappeto. Ora che amo me stessa, mi vesto sempre al meglio ed esco sempre con il sorriso per tutti coloro che mi fissano! Non mi chiedo più se le persone mi giudichino per il mio aspetto… sono troppo impegnata ad amare me stessa per preoccuparmene!".

