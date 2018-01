Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Con la fine del Grande Fratello Vip sembrava che fosse conclusa una volta per tutte la telenovela Luca Onestini-Soleil Sorgè. Anche perché lui, così almeno dicono gli indizi social, è sempre più vicino a Ivana Mrazova, la ex coinquilina con cui nella Casa aveva stretto un ottimo rapporto. E visto che pochi giorni dopo la finalissima la modella ceca ha annunciato di aver chiuso la storia con il suo fidanzato, ai numerosi fan di entrambi non è parso vero. Come se fosse fatta, ormai, tra l'ex tronista di Uomini e Donne e la modella. Ancora: uscito dalla Casa di Cinecittà dopo tre mesi di reclusione forzata, Luca aveva anche detto a chiare lettere di non avere intenzione di commentare la 'faccendaccia Soleil, che per chi ha la memoria corta l'ha piantato a poche settimane dall'inizio del reality con una lettera e poi è stata sorpresa con Marco Cartasegna, rivale di trono di Onestini. Tirando le somme, dunque, non ci aspettava certo di parlare nuovamente di questa ex coppia, nata nello studio di Maria De Filippi e durata solo pochi mesi. Quelli estivi, in sostanza. (Continua dopo la foto)

Luca e Soleil hanno preso strade diverse già tempo fa e se lui e Ivana la situazione è, diciamo così, 'working in progress', tra lei e Marco sembra andare a gonfie vele. Su Instagram sono arrivate anche le prime foto di coppia, quando fino a poche settimane fa, nonostante fosse evidente a tutti che erano nello stesso posto, i due preferivano mantenere un certo riserbo, almeno sui social. Sempre di recente, poi, la bella bionda ex corteggiatrice ha ammesso di essere molto felice con il suo attuale fidanzato e i due sembrano essere più innamorati che mai. Ma ecco il colpo di scena. Che è durato poco, in realtà, ma tanto è bastato per essere subito notato dai follower più attenti.

Ecco che, sorpresa delle sorprese, sotto a uno scatto social di fine anno di Onestini spunta un like proprio della Sorgè. Sì, Soleil ha lasciato un mi piace a una foto di Luca ma l'ha rimosso quasi subito. Non ha fatto in tempo, però, a passare inosservato. Sarà stata una svista? Sarà stato che scorrendo la homepage di Instagram ha erroneamente fatto pressione con il dito proprio sulla foto dell'ex fidanzato facendo così partire un cuoricino non voluto? Probabilmente sì, anche se a dirla tutta non ci sarebbe niente di male. È solo un like. Ma evidentemente è bastato per far scattare sull'attenti i fan di Luca, che non potevano credere ai loro occhi. "Luca, Soleil ti mette pure like. Nessuno può resistere al tuo fascino. Tutto okay bomber, sei la vita con un milione", si legge tra i commenti. E, sempre sotto alla foto con like incriminato: "Almeno stolkera bene".

