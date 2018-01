Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Ognuno, come sempre, il 31 dicembre tira le somme dell'anno agli sgoccioli. E, in ogni caso, spera che quello che sta per arrivare sia migliore. Ma in generale, almeno per chi frequenta i social network, la fine del 2017 e l'inizio del 2018 verranno ricordati per un tormentone. Un 'mistero' che ora, sì, è stato risolto, ma che ha interrogato mezza Italia, vip compresi, nelle ore a cavallo tra l’ultimo e il primo giorno del nuovo anno. Una sola domanda: ma chi è Gino? Chi ha aperto Instagram in quei momenti non avrà potuto non notare che questo nome ha invaso i profili di moltissimi personaggi famosi, italiani ma anche stranieri. Qualche esempio: da Chiara Ferragni e Fedez a Matteo Renzi, da Cristiano Ronaldo a Gwyneth Paltrow. Tra i commenti di un qualsiasi post apparso sui profili dei vip, moltissimi follower hanno lasciato scritta questa parola. Secca, senza dare spiegazioni. Ma è stata una vera e propria invasione. Lo sapete, ormai, come funzionano i social: è nato subito un caso. Quindi il giallo: chi è questo Gino? Che senso ha commentare i post dei vip così? (Continua dopo la foto)

Mistero risolto il primo dell'anno, a 2018 arrivato. Tutto è nato quando uno youtuber, l'italiano Blur, al secolo Gianmarco Tocco, ha invitato i suoi fan, che si aggirano sui 270mila, attraverso una storia pubblicata su Instagram a commentare con la parola "Gino" qualsiasi foto o post. La richiesta recitava più o meno così: "Commentate Ovunque Gino, non importa se lo commentate a un attore di Hollywood o a uno sconosciuto, deve essere pieno di Gino oggi". Detto fatto: come detto, nel giro di qualche ora il social dedicato alla fotografia è stato letteralmente invaso dal nome proprio. Ma perché? Lo ha spiegato lo stesso Blur in una Instagram Stories registrata in un bagno: "Volevo lasciare un ultimo segno nel 2017, lanciare una rivolta su Instagram".

Ora: alcuni vip sono stati al gioco quando hanno visto i loro post invasi da questa parola. Altri, invece, non hanno preso bene questa idea. Come Selvaggia Lucarelli, che ha rilanciato un post di Matteo Renzi e raccontato su Facebook di aver "cancellato i commenti e mi sono detta 'vabbè, soliti pirla'. Chiusa lì. Infastidita, perché io Instagram lo utilizzo soprattutto per condividere i miei viaggi e stavo pubblicando foto del posto in cui mi trovo ora (l'Olanda), ma chiusa lì. Il giorno dopo scopro che (quasi) tutti i principali siti di informazion hanno dedicato articoli a questo tizio qui e alla minchiata di 'gino', come se fosse stato protagonista di una sommossa popolare, di una qualche rivoluzione 2.0 o anche solo di una trovata simpatica. No, questo ha solo chiesto ai suoi seguaci di rompere i coglioni al prossimo. Così. E quindi wow, premiamolo con una medaglia! Facciamolo diventare una notizia!". E ancora: "Ma poi, soprattutto, chi gli ha dedicato fior di articoli in homepage, lo sa per cosa è 'conosciuto' questo tizio su YouTube? Per quali gesta si è conquistato 200.000 follower su YouTube!? Per le bestemmie. Sì, avete capito bene. Lui gioca ai videogiochi e bestemmia".

