È l'argomento di cronaca rosa del momento quello dell'avvenuta separazione tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Dopo una sequela infinita di rumor e conseguenti smentite sulla fine della storia d'amore tra l'imprenditore e la showgirl, è arrivata l'ufficialità: si sono detti addio. Davvero, stavolta. Dopo dodici anni, il matrimonio nel 2008 e un figlio, Nathan Falco, nato nel 2010. Ma la notizia non è nuda e cruda. Grazie al settimanale Chi conosciamo anche i dettagli. Stando a quanto rivelato dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, la separazione in questione sarebbe consensuale e arriverebbe dopo un lungo periodo di crisi. Sarebbe stata firmata lo scorso 23 dicembre a Milano davanti all'avvocato Annamaria Bernardini De Pace, legale di Briatore, e all'avvocato Maria Cristina Morelli, legale della Gregoraci, tutti fotografati, sempre da Chi, all’uscita dello studio legale. "La separazione è consensuale - scrive il settimanale - decisa per non turbare l'amatissimo figlio della coppia Nathan Falco. Proprio per questo motivo Elisabetta continuerà a vivere nel Principato di Monaco in una nuova casa, vicinissima a quella che condivideva con l'ex marito, il cui affitto sarà pagato da Flavio Briatore. La showgirl potrà contare su un sostanzioso assegno di mantenimento e non perderà le quote che possiede dei locali di successo aperti da Briatore nelle località più esclusive del mondo". (Continua dopo la foto)

Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Sappiamo anche che dopo l'incontro coi rispettivi legali i due hanno lasciato lo studio a bordo della stessa auto ma poi hanno preso direzioni diverse. Lei ha deciso di trascorrere le vacanze di Natale con alcuni amici per poi volare con la sua migliore amica Francesca a Miami, sostiene sempre Chi. Lui, invece, è partito con il figlio Nathan per Malindi, in Kenya, come fatto sapere dall'imprenditore stesso a mezzo Instagram. E infatti, alla vista di quei filmati che tra le altre cose hanno scatenato un'ondata di odio social, i follower erano subito scattati sull'attenti, perché Elisabetta non compariva in nessuno di quei nuovi post. Ma prima ancora di far circolare i soliti rumor sulla crisi di coppia è arrivata la notizia che i due si erano detti addio prima della partenza per il Kenya. (Continua dopo le foto)

🌷 Un post condiviso da Official Page (@elisabettagregoracireal) in data: Dic 29, 2017 at 11:36 PST

Notizia che, è facilmente immaginabile, ha fatto subito il giro del web e dei media. Anche perché come detto, voci insistenti a parte, la coppia era insieme da molti anni. Briatore, dopo lo scoop di Chi, si è limitato a condividere altri filmati della vacanza in Kenya con Nathan Falco. Nell'ultimo c’è anche Paolo Bonolis che, altra ondata di odio social, giorni fa ha visto arrivare all'indirizzo della moglie Sonia le stesse cattiverie sull'ostentazione della ricchezza giunte a Flavio. La Gregoraci, invece, ha rotto il silenzio. Ha lasciato questo messaggio sul suo profilo Instagram: "Più forte è il carattere, più fragile è l'anima. La durezza apparente è la corazza di chi ci ha messo troppo cuore e non vuole soffrire più. E.G".. Pur senza alcun riferimento a Flavio e alla separazione, sembra chiaro che si riferisca proprio a lui. E infatti sotto al post si è scatenata una pioggia di commenti d'affetto e di solidarietà per il momento difficile che sta vivendo.

“Vatti a fidare...”. Non si parla d'altro: Elisabetta Gregoraci e le corna in mondovisione impazzano sui siti di gossip e riviste. "Flavio Briatore bacia un'altra", è la spifferata bomba con tanto di foto. E sui social della showgirl spunta un messaggio che dice tutto