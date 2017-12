Sappiamo, ovviamente dai social, che anche Belen ha trascorso le feste di Natale a casa, con tutta la famiglia. E questo è stato anche il primo Natale trascorso con l'ultimo arrivato nel clan Rodriguez, Ignazio Moser, ormai fidanzatissimo con la sorellina Cecilia. Sono la coppia più chiacchierata del momento, ormai e dal Grande Fratello Vip alla vita vera sono sempre più innamorati e praticamente inseparabili da quando sono usciti dalla Casa di Cinecittà. E allora come non trascorrere insieme anche questi giorni di festa? Per la Vigilia Nacho ha messo da parte le tradizioni della sua famiglia, che abita a Trento, ed è volato a Milano dalla sua dolce metà. Tutti insieme appassionatamente ma a casa di Belen, la più famosa dei Rodriguez. C'erano Chechu e Nacho, ma anche Jeremias con la fidanzata Sara, i genitori Gustavo e Veronica, il pilota Andrea Iannone, una zia arrivata dall'Argentina, l'ex gieffina Patrizia Griffini e altri amici. E il piccolo Santiago, è chiaro. Come sempre è Instagram la fonte di questa notizia, dove gli ospiti di Belu e Belu stessa hanno condiviso scatti e video della serata passata tra canti, balli e brindisi. (Continua dopo la foto)

E non è mancata nemmeno la magia con l'arrivo di Babbo Natale per il piccolo Santi, che ha ricevuto in dono una bicicletta. Ignazio, lo si intuisce sempre dai post social, si è già inserito nella famiglia di argentini e la sua Cecilia sembrava più raggiante che mai. Ma tra le decine di post, tra foto, video e Stories che i Rodriguez hanno condiviso sui social per mostrare a tutti i loro fan come hanno passato i giorni di festa, uno scatto in particolare ha fatto scatenare gli utenti in rete. E chi poteva essere la protagonista, se non Belen in persona? Due giorni dopo il Natale, infatti, la splendida showgirl, modella e conduttrice ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram un po' insolito, quasi provocatorio. Anzi, senza quasi: provocatorio. (Continua dopo le foto)

Eccola in piedi su una sedia con indosso un mini abito bianco e nero mentre si fa immortalare con una farfalla gigante appoggiata all'inguine. Certo, lo scopo è voler ricordare la farfallina dello "scandalo" scoperta durante il Festival di Sanremo del 2012 e infatti lo scatto è stato accompagnato da una singolare didascalia: "Sono proprio simpatica!!!!! Lei è tornata". Chiaramente l’immagine di Belen con farfallona ha ricevuto centinaia di commenti. E tra chi ha apprezzato la sua ironia, c'è anche chi, come sempre, non si è lasciato sfuggire l’occasione di attaccarla. "Ma almeno a Natale puoi evitare di fare queste cose?", scrive un follower. E un altro: "Non ti smentisci mai Belen". Ma ormai questo tipo di commenti le fanno il solletico. E infatti, essendo più che abituata, l’argentina non risponde nemmeno più a chi la critica sempre e comunque.