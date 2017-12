C'è poco da dire: un selfie non è per tutti. La mania che, da anni, interessa (quasi) i possessori di smartphone o tablet produce spesso dei mostri. E, per fortuna, c'è la rete a mostrare a tutti i big, medium o small fail da ogni angolo del mondo. A voi la scelta del peggiore in assoluto. Ma è chiaro che la 'bruttezza' non finisce certo qui...