Si prospetta un altro anno grandioso per Kim Kardashian. Sarà presto mamma per la terza volta, ma stavolta ha optato per una surrogata per via di una serie di problemi avuti durante le prime due gravidanze. "Penso che sia molto più difficile affrontarlo in questo modo perché non hai davvero il controllo", aveva rivelato a Entertainment Tonight, sottolineando come questa reazione l'avesse sorpresa. D'altronde anche l'essere incinta per lei era stato un problema: "Ho odiato esserlo", aveva infatti aggiunto. La piccola North, dunque, avrà presto una sorellina che, secondo alcune indiscrezioni non confermate, dovrebbe nascere all'inizio del 2018. Fra poco, dunque. Ma in questi giorni si parla insistentemente di Kim per il regalo di Natale che le ha fatto il marito, il rapper Kayne West. Non c'è certo bisogno che ce lo ricordi una delle coppie più in vista del momento che i personaggi del mondo dello spettacolo amano esagerare e non badano a spese, ma stavolta si parla di roba grossa. Talmente grossa che è difficile attribuire un valore al dono in questione. Che, di sicuro, banale non è. (Continua dopo la foto)

Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Non gioielli, né case. Non auto pazzesche, né viaggi da sogno. Kayne West, che ovviamente ha un conto in banca decisamente più gonfio di ogni altro marito sulla faccia della terra, è riuscito a stupire persino la sua dolce metà che, intendiamoci bene, non è proprio una novellina in fatto di eccessi. Ma che le avrà regalato mai a questo punto? Azioni, signori. Azioni da centinaia di migliaia di dollari. Ma non è che gliele ha consegnate così, le ha organizzato una bella sorpresa. Come raccontato dalla stessa modella americana in una Storia di Instagram, il rapper le ha inizialmente fatto aprire una scatola con dentro tanti piccoli oggetti da lei amati. Ovvero un orsacchiotto di Topolino, un paio di calzini firmati Adidas, un buono da 60 dollari per Netflix, uno da 100 per Amazon e degli AirPod della Apple. (Continua dopo le foto)

[caption id="attachment_247223" align="alignnone" width="800"] 604289769CC00014_Kanye_West[/caption]

"Ho pensato: 'È molto dolce, grazie'" ha confessato Kim Kardashian ai suoi follower mentre illustrava il contenuto della scatola. Poi è arrivato il bello (per lei). Il marito le ha consegnato un secondo pacco, dal contenuto ben diverso dal primo: quote azionarie di quelle stesse aziende i cui prodotti erano presenti nel primo box, quello con l'orsacchiotto, i calzini e il resto. Nel dettaglio West ha donato alla moglie ben 995 azioni della Adidas (corrispondenti a 168.553 dollari), 920 della Disney e molte altre di Netflix, Apple e Amazon. Il valore totale del regalo? Il classico 'schiaffo alla povertà'. Come già anticipato non è dato saperlo, ma non ci vuole molto a capire che è molto alto. Il commento di Kim? "Il miglior marito di sempre", ha detto spazzando via le voci di una crisi (un'altra) interna alla coppia.

"Ma stai scherzando? Io ti faccio licenziare!". La furia senza fine di Kim Kardashian, ospite di un programma televisivo, che riceve degli abiti troppo grandi dalle costumiste: "Non sono così grassa!", urla alle povere sarte. Quello che succede dopo con quei vestiti è vergognoso (e pensare che quelle donne avevano anche ragione!). Ma che persona è?