Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. C'è un alone di mistero sulle feste dei due cantanti che la scorsa estate avevano annunciato una crisi coniugale e chiesto alla stampa di rispettare la loro privacy. Ma, nonostante le due star della musica siano ormai ben lontani dalle cronache rosa, i fan non smettono di sperare che quella crisi sia passata. E il Natale è apparso a molti fan la chiave di volta. Soprattutto dopo che Gigi, poco prima delle feste, aveva annunciato un Natale in famiglia: "Passerò le feste con Anna, con i figli - ha raccontato, come riportava Sussidiario - ci facciamo il Natale a Roma, torno nella mia Napoli per tre bagni di folla, e riscappo a casa per la fine dell'anno". I follower, però, non hanno potuto fare a meno di notare che in realtà Gigi manca del tutto nelle Instagram Stories di lei. Quindi la domanda: c'è stata oppure no questa reunion natalizia tra i due? Alcuni ipotizzano che l'assenza dai social sia stata una mossa studiata a tavolino, Un escamotage per evitare occhi indiscreti e tutelare ancora di più la loro privacy. D'altra parte, giusto un mesetto fa, D'Alessio diceva che lui e la compagna non si erano mai lasciati. (Continua dopo la foto)

Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Aveva smentito categoricamente di essersi separato dalla sua compagna: "La verità è che io e Anna non ci siamo mai lasciati". E sui gossip circolati sul loro conto aveva aggiunto: "I giornali di gossip scrivono solo c…te. Le hanno attribuito dieci storie diversi in una settimana, figuriamoci… Anna è una ragazza seria". Sta di fatto, però, che di Gigi non c’è proprio traccia negli ultimi 'movimenti social' di Anna che, tuttavia, trova il modo di farsi perdonare. Anche a Natale, infatti, la cantante amatissima dal pubblico non ha dimenticato di concedere ai suoi ammiratori immagini sexy. Ha condiviso tanti momenti trascorsi in famiglia, ma senza rinunciare a certi outfit e certe pose che hanno mandato in estasi buona parte del suo milione di follower. (Continua dopo le foto)

E così, nonostante le temperature proibitive di stagione, il 24 dicembre, poco prima del tradizionale cenone della Vigilia, la bella Anna ha condiviso uno scatto sexy in cui mette in mostra gli addominali e spiega anche cosa ha fatto per prepararsi alle abbuffate natalizie. Sdraiata sul letto, con pantalone nero a vita bassa e un micro-top aderente e a collo alto che lascia scoperta la pancia, la Tatangelo rivela i suoi addominali scolpiti. E aggiunge nella didascalia: "Affrontare al meglio le feste, istruzioni per l'uso: dieta preNatale, stare in famiglia, regali di Natale, ricordarsi del latte con i biscotti per Babbo Natale, spesa, scorta di schifezze". Ora, è chiaro che per avere un corpo così la Tatangelo avrà seguito una dieta e un allenamento precisi, ma i suoi rimedi, se quello è il risultato, hanno dato esiti positivi. E, certo, non tutte possono permettersi una foto così nel periodo di pranzi e cene continui... Solo lei e poche altre.

Bellissima, provocante, sempre pettinatissima e impeccabile: è così la Anna Tatangelo che tutti conoscono. E allora quella che si aggira per il supermercato – senza trucco, con le borse sotto gli occhi e la tuta – chi diavolo è? Volete dirci che è la stessa persona? Santo cielo (perdonate la perfidia)