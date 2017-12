Questo sì che è un colpo di scena. Fan di Temptation Island, se credevate in un ritorno di fiamma tra Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma, l'ultimo post social non solo spazza via questa ipotesi, ma, se è possibile, mette ancora più carne al fuoco. Anche perché Selvaggia dopo aver lasciato il suo 'Lenticchio' a poco dalla fine di Temptation era tornata con l'ex, Luca Muccichini, ma è di nuovo single. E col dente avvelenato per la confessione che Luca ha rilasciato al sito Isa e Chia per annunciare la rottura. Queste: ''A malincuore mi trovo costretto a prendere una decisione che non avrei mai pensato di dover prendere in così breve tempo. La fine del rapporto tra me e Selvaggia.. La nostra è stata da sempre una passione folle che ci ha legato all'unisono... una forte sintonia passionale travolgente...che superava ogni cosa sbagliata che succedeva tra noi. Però tutto ha un limite ed ora i limiti sono stati fortemente superati... Non mi aspettavo un cambio così repentino da parte sua, forse dei ripensamenti... Niente comunque detto in faccia forte e chiaro, ma lasciato intendere con i suoi atteggiamenti. Con un messaggio mi ha comunicato che la convivenza secondo lei è stata una scelta affrettata.. che non mi vuole lasciare ma neanche convivere con continui scontri''. (Continua dopo la foto)

La Roma si era detta "abbastanza sconvolta da ciò che sto leggendo in queste ore, ero completamente all'oscuro di ciò che è accaduto''. E ancora convinta del fatto che Luca non si sia comportato come una persona intelligente e matura: ''Io con Luca avevo intrapreso discorsi privati e non ho lasciato nessuno. Purtroppo non ho capito nemmeno io cosa gli è preso!''. Adesso è arrivato il momento di Lenticchio. Era stato lui, tra l'altro, ad annunciare via social il ritorno di fiamma di Selvaggia e Luca, accusando la ex di avergli mentito solo perché intenzionata a tornare sui suoi passi. Secondo Francesco, aveva progettato di lasciarlo da diverso tempo e, consapevole di questo, avrebbe dato a lui colpe che non gli appartenevano. Ma dopo questo breve riassunto come prenderà ora Selvaggia l’ultima Instagram Stories di Lenticchio con Desirée Maldera? (Continua dopo le foto)





Avete letto bene: Desirée Maldera, la tentatrice che durante il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia aveva fatto tentennare un po' Francesco. La single si era avvicinata molto al romano, scatenando la gelosia e la rabbia della sua fidanzata Selvaggia. Una volta finita la trasmissione, poi, la Roma lo avrebbe accusato diverse volte di essere ancora in contatto con Desirèe, ma Francesco, deciso a riconquistare la sua fiducia, ha sempre smentito qualunque coinvolgimento emotivo con l'ex tentatrice. Adesso però qualcosa deve essere cambiato, anche se non è escluso che siano solo amici, certo. "Tutto alle spalle", scrive Chiofalo con l'hashtag "#cambiodirotta" in una Storia. Si riferisce forse alla Maldera? Chissà. La Storia successiva, d'altronde, è proprio quella di un filmato in cui appaiono insieme. Come dimostrano anche i video pubblicati sul profilo di lei, i due hanno trascorso il pomeriggio insieme. Qualcosa bolle in pentola?

Selvaggia Roma non ci sta a fare il ruolo della vittima sacrificale e risponde a tono all'ormai ex fidanzato Francesco che, nei giorni scorsi, l'aveva accusata di un tradimento vile. La sua versione però non convince