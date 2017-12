La data presunta del parto era fissata per il 23 dicembre ma Babbo Natale deve aver pensato che il primo figlio è un regalo troppo bello e troppo grande per farlo arrivare a destinazione addirittura in anticipo. E così il piccolo Christian è venuto al mondo proprio il giorno di Natale, lo scorso 25 dicembre. Fiocco azzurro a Uomini e Donne sia, allora. "È nato il frutto dell'Amor!", scrive la ex corteggiatrice del celebre programma di Maria De Filippi su Instagram, mostrando la prima foto del piccolo con la tenera manina in primo piano che stringe quella della mamma. A proposito, chi è la mamma? I fan più accaniti di Uomini e Donne la ricorderanno bene, anche perché non sono passati troppi anni da quando scendeva le scale per la prima volta e veniva scelta in studio dal tronista di turno: è Claudia Borroni, la ex corteggiatrice e anche ex fidanzata di Samuele Nardi. Bisogna tornare indietro con la mente alla stagione 2010/2011 per avere il quadro più chiaro. In realtà Samuele aveva scelto Teresanna Pugliese, che però gli aveva rifilato un no. (Continua dopo la foto)

Poi, a quasi un anno da quel rifiuto, Samuele era riuscito a prendersi una 'rivincita' in amore sempre in quello studio di Cinecittà. Con Claudia, appunto. "Claudia, una ragazza di poche parole ma di grande passione…", aveva esordito al momento della scelta con la voce rotta dall'emozione. "Eri lì. Bella ma non balla. Ti ho aiutato a cambiare. Ti ho dedicato delle esterne. Ho provato ad entrare nel tuo mondo e tu mi hai aperto la porta". Poi, davanti a coloro i quali si erano schierati a sfavore della loro relazione, lo ha detto a chiare lettere: "La scelta sei tu". E il pubblico è esploso in boato di approvazione quando lei si è seduta in braccio a lui e lo ha baciato sotto a una pioggia di petali rossi. (Continua dopo le foto)

Ma era giusto per ricordare il percorso di Claudia a Uomini e Donne, perché adesso nel suo cuore c'è Luca D'Alessandro, che è il titolare di un'agenzia web. Stanno insieme dal 2013 e il 1 giugno 2016 si sono sposati. Oggi, Natale 2017, sono diventati genitori per la prima volta e anche Luca, come Claudia, ha commentato sui social l'arrivo del bambino: "Come rendere indimenticabile il Natale? Facendo nascere mio figlio! Adrenalina pura". Cosa combina adesso la Borroni? La sua carriera in tv non si è esaurita con Uomini e Donne, anzi. Chiusa quella parentesi, la ex di Samuele Nardi, con cui è finita pochi mesi dopo la scelta, si è costruita una discreta carriera nel mondo del piccolo schermo. E infatti da alcuni anni conduce il programma calcistico Diretta Stadio, in onda su 7 Gold e, inoltre, gestisce un blog di cucina molto seguito.

