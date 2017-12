“Indecenza no limits!!”. Panico a Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice si è fatta vedere in queste condizioni. Il web ha alzato gli scudi e su di lei è volata una valanga di insulti: “Ma ti sei vista!?”. La sua risposta ha spiazzato tutti

Questa volta i fan di Uomini e Donne si sono infuriati di brutto. I sostenitori del programma di Maria De Filippi sono sempre molto partecipi alle vicende dei protagonisti del day time di Canale 5, ma non solo. Infatti, la vita dei protagonisti della trasmissione è sotto i riflettori h24 e grazie ai social tutto quello che fanno è sempre sotto i riflettori. Anche quando non sono più in trasmissione, si continua a parlare di loro. Tuttavia questo non è sempre un bene, soprattutto quando i vari personaggi pubblicano foto o storie che lasciano gli utenti sbigottiti. Infatti, non succede di rado che le persone più seguite sui social vengano prese di mira per aver detto o fatto qualcosa di poco gradito ai follower. Questa volta, per esempio, è toccato a Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e attuale partner di Fabio Colloricchio. A fare arrabbiare i fan della ragazza pare siano state delle scarpe, ma non sue. Quello che li ha fatti inviperire sono state le calzature del suo cagnolino. Nicole, come ha lei stessa raccontato in una Instagram stories, ha fatto indossare all’animale delle scarpine, irritando in questo modo alcuni dei suoi seguaci, preoccupati del fatto che il cane, in qualche modo, potesse farsi del male. (continua dopo la foto)

L’ex di Uomini e Donne però, dopo che si è scatenata la polemica, ha voluto specificare alcune cose per lei fondamentali. Il suo cane a casa viene trattato meglio delle persone, ha detto lei, e le scarpe, ha spiegato poi, sono state comprate apposta per non far patire freddo alla bestiola. “Quelle scarpe lì sono fatte apposta per i cani” dice lei su Instagrm “E soprattutto per la taglia del mio cane”. Si tratterebbe infatti di un accessorio molto diffuso aggiunge poi lei, pensato apposta per gli animali. “Se proprio non sapete cosa dire meglio che state in silenzio” afferma inoltre la ragazza “Quindi state sereni e godetevi il vostro Natale”. Insomma il suo gesto è stato completamente frainteso.





Ma per la Mazzoccato le critiche non si sono fermate qui. Infatti, Nicole è stata spesso accusata sui social di essere sottopeso e, quindi, fuori forma. La ragazza, secondo molti, sarebbe troppo magra e, per questo motivo, dovrebbe sforzarsi a mangiare di più. Di recente su Instagram un utente ha di nuovo ribadito questa cosa, lasciando un commento al riguardo sotto un suo video. La Mazzocato però ha specificato, ancora una volta, di non avere nessun problema fisico. “È la mia costituzione, sono così sempre” ha risposto lei, cercando, una volta per tutte, di mettere fine a questa discussione.

