”A Natale puoi…”. Riscoppia la passione tra Claudio Sona e Mario Serpa. I protagonisti del trono gay di Uomini e Donne tornano insieme e trovano un modo molto speciale per dare la bella notizia: il video sui social fa incetta di cuori

Claudio Sona e Mario Serpa sono di nuovo una coppia. I due, conosciuti nel corso del primo trono gay di Uomini e donne sono tornati insieme dopo la triste rottura della scorsa primavera. Che i rapporti stessero migliorando era chiaro già quando, nel mese di novembre, i due erano stati avvistati insieme a Verona, città dell'ex tronista. In seguito a quelle 'paparazzate', però, i diretti interessati avevano risposto con il silenzio, senza smentire o confermare. Claudio ha postato su Instagram quella che sembra una vera e propria cartolina natalizia che lo ritrae insieme a Serpa (e a Babbo Natale) davanti a un camino, con la seguente didascalia: ''Chi lo avrebbe immaginato un Natale così.. Buon Natale!''. Anche Mario Serpa ha voluto ufficializzare il ritorno di fiamma con Sona sui social. Il giovane ha condiviso un video nel quale, tenendo le ginocchia al fidanzato, lo aiuta ad allenare gli addominali in modo molto stimolante: ogni volta che Sona torna su, infatti, schiocca un bacio sulle labbra di Serpa. ''A Natale puoi…''.

Claudio, in qualità di tronista, sceglie di uscire dal dating show di Maria De Filippi mano nella mano con Mario, la storia va avanti qualche mese, ma nella primavera del 2017 i due annunciano la separazione. Poco tempo dopo si scatena l'uragano su Sona: il suo ex Juan Fran Sierra sostiene che il veronese, mentre stava comodamente seduto sullo scranno del programma, in realtà era ancora impegnato con lui. Ne nasce un botta e risposta che va avanti per settimane, fino a quando Serpa – evidentemente convinto dalle prove del modello spagnolo – decide di chiudere definitivamente i ponti con il tronista.

E da tempo che si mormorava di una loro possibile riconciliazione: Mario Serpa e Claudio Sona ex protagonisti del Trono Gay di Uomini e Donne qualche settimana fa erano stati avvistati insieme a Verona, città dell’ex tronista, e qualche giorno fa avevano anche ripreso a seguirsi su Instagram. ''Non desidero più vedere foto, video o altro che mi associ a quella persona che si è presa gioco dei miei sentimenti e con cui, ormai, non ho più nulla da condividere'', erano state le parole di Mario Serpa, che aveva deciso in maniera inequivocabile di prendere definitivamente le distanze dall'ex fidanzato Claudio Sona e da Juan Fran Sierra. Ora i due hanno deciso di mettere da parte i rancori e di riprovarci. Per guardare il video pubblicato da Mario Sona clicca qui

