”Pollicino è arrivato”. È una gioia immensa quella di Giorgio Mastrota. Papà per la quarta volta, il celebre conduttore e ‘maestro’ delle televendite annuncia l’arrivo del quarto figlio: la foto sui social fa boom di like

Giorgio Mastrota è diventato papà per la quarta volta. Il presentatore 53enne e la compagna Floribeth Gutierrez hanno dato il benvenuto al bimbo, che si chiama Leonardo. Il "re delle televendite" ha già tre figli: Natalia (avuta con la showgirl spagnola Natalia Estrada), Federico e Matilde. Mastrota aveva immortalato su Instagram il pancione della compagna, insieme al suo pollice rivolto verso l'alto e qualche ora fa ha mostrato il bambino sui social. ''Bimbo G'' si legge sul foglio attaccato sulla culla del bambino. ''Pollicino è arrivato'', ha scritto il presentatore su Instagram presentando il suo quarto figlio. Dopo la nascita nel 2013 di Matilde, Mastrota aveva promesso che non si sarebbe fermato con i figli, e così è stato: dopo Natalia (avuta con l'ex showgirl spagnola Natalia Estrada), Federico e Matilde, e adesso è arrivato un maschietto ad allargare la bellissima famiglia del popolare volto della televisione italiana. 'Pollicione ha colpito ancora!' era stato l'annuncio di Giorgio Mastrota. (Continua a leggere dopo la foto)

Il riferimento ironico era al gesto che naturalmente il conduttore televisivo ripete durante le sue celeberrime televendite, che hanno persino ispirato una canzone del gruppo metal demenziale Nanowar Of Steel. Giorgio Mastrota, l'età del conduttore di televendite: nato a Milano il 15 maggio 1964, Giorgio Mastrota ha 53 anni ed è diventato famoso con l’elezione di 'Uomo ideale' al concorso 'Il più bello d’Italia 1988'. Debutta in tv con Gianfranco Funari e si fa notare per alcune conduzioni in italiano sull'allora Fininvest, e in spagnolo sulla corrispettiva Telecinco, che lo rendono un volto popolare della tv. La fidanzata di Giorgio Mastrota è Floribeth Gutierrez detta Flo, scialpinista e atleta per la Federazione italiana giochi invernali. (Continua a leggere dopo la foto)

La coppia è fidanzata dal 2012 e, come aveva già detto Mastrota dopo l'arrivo della terzogenita Matilde, non aveva intenzione di fermarsi con i figli. Giorgio non ama molto parlare di sé e non è mai stato al centro di scandali giornalistici, però ci sono delle curiosità sulla sua vita privata. Uno di questi è che ha partecipato al programma di Uomini e donne nel 2003. È diventato molto popolare anche su Instagram, dove col suo''pollicione'' diverte i migliaia di fan con decine di scatti.

A 53 anni Giorgio Mastrota stupisce ancora. Arriverà a dicembre e il nome è già deciso. Ma sapete cosa accomuna i figli dell’ex marito di Natalia Estrada? Qualcuno, infatti, lo critica parecchio