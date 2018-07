“Subito dopo il parto”. Kate Middleton, non lo sapeva nessuno. Ma ora è venuto fuori

Kate Middleton è diventata mamma da tre mesi appena. Il 23 aprile scorso è nato il principino Louis e nel Regno Unito è stata festa grande. Come avvenuto per le nascite dei primi due royal babies, infatti, di fronte alla Lindo Wing del St. Mary Hospital dove era ricoverata la duchessa sono state ore e ore di fermento. E prima che William e Kate dalle scale della clinica presentassero alla stampa il nuovo nato, ricordiamo tutti quel flash di Baby George e Charlotte che arrivano in ospedale per mano a papà. La principessina, in particolare, ha dispensato pose e sorrisi ai fotografi; molto di più del fratello maggiore. Poco dopo il parto, William è andato personalemente a prenderli. Poi, poco più tardi, ecco Louis di Cambridge in braccio alla mamma. Kate indossava un abito rosso di Jenny Packham dalla linea dritta, con le maniche a tre quarti e un colletto bianco. Ai piedi un paio di scarpe nude di Gianvito Rossi. (Continua dopo la foto)



Ancora una volta, la terza, sembrava tutto fuorché una donna che aveva partorito da poche ore. Incantevole con quel vestito che a molti ha ricordato Lady Diana quando, ai tempi della nascita di Harry sfoggiò una giacca rossa di Jan van Velden, con camicia bianca e fiocco rosso. Ma ora veniamo a noi. A quello che quel giorno e quelli a seguire non è uscito e che apprendiamo solo ora. Come si legge su Cosmopolitan, è stato il Daily Mail a svelare un dettaglio inedito.

Un dettaglio su Kate che la trasforma ancora una volta in una mamma normale, scrive Cosmo, che farebbe di tutto per far contenti i propri bambini. Sappiamo che la Middleton è tornata subito a casa dopo aver dato alla luce il principino Louis. Dunque pare, ecco l'indiscrezione finora rimasta sconosciuta, che Kate il giorno dopo il parto sia andata ad accompagnare George e Charlotte a scuola. Durante questa terza gravidanza, infatti, per via dell'iperemesi gravidica che la costringeva spesso a letto, non aveva nemmeno potuto presenziare al primo giorno di scuola del figlio maggiore.

Era settembre 2017 e Baby George venne accompagnato solo da papà William alla Thomas's Battersea, un istituto prestigioso di West London. Mamma Kate avrà subito voluto 'recuperare' appena finita la gravidanza. Proprio appena finita, è il caso di dire! Sempre il Daily Mail aggiunge che i duchi di Cambridge sono molto protettivi nei confronti dei figli. Vogliono tenerli il più possibile lontani dai flash di fotografi e che, quando sono nell'appartamento 1A di Kensington Palace dove vivono possano comportarsi come vogliono. Come tutti i bambini.

