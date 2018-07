E questa volta Meghan Markle si prende la scena. Questa volta la moglie di Harry è apparsa davvero impeccabile. Nessuno strappo alle rigide regole del protocollo, almeno nel look (sull'atteggiamento ci arriviamo fra qualche riga), e soprattutto una scelta di stile da dieci e lode. Roba da far impallidire persino la cognata, Kate Middleton, molto più avvezza agli eventi reali, dunque sempre una spanna sopra alla 'novellina' Meghan. Che ha davvero superato se stessa: era strepitosa al Sentebale Polo Cup, la competizione di beneficenza a favore dei bamini africani malati di Aids a cui ha partecipato con Harry, che giocava. E udite, udite, la duchessa del Sussex ha anche sdoganato il denim. Non a caso quest'anno è esplosa la 'denim mania' e la Markle ha trovato il giusto compromesso per sfoggiarlo a un evento pubblico in cui, lo sappiamo bene, osare è un rischio grosso. Poche chiacchiere: ha fatto veramente centro con quel vestito. (Continua dopo la foto)



Nel dettaglio, ha indossato un abito anni Cinquanta firmato Carolina Herrera incrociato sul seno e sottolineato in vita da una cintura con maxi fibbia, sempre in jeans. Un modello di lunghezza midi, azzeccatissimo, e completato con accessori altrettanto interessanti (e giusti). Meghan aveva un paio di occhiali da sole, modello cat eye bicolore, nero e con le stanghette dorate, firmato Tom Ford; una borsa di paglia del brand americano J Crew e un paio di pump nude con tacco altissimo Aquazzura. Infine orecchini orecchini in topazio della gioielleria canadese Birks.

Trucco e parrucco? Impeccabili. La moglie di Harry ha tenuto i capelli raccolti in uno chignon basso (in modo da nascondere il principio di alopecia, hanno subito sottolineato i più maligni); make up essenziale e manicure curatissima. Insomma, brava Meghan: applausi per questo look fresco, elegante e di tendenza ma senza esagerazioni. Per questo outfit, si legge in rete, la duchessa si sarebbe ispirata a Letizia di Spagna, che di recente ha sfoggiato un abito in denim molto simile, ma di Hugo Boss.

E non ha nemmeno mai dato la mano a Harry, come successo altre volte. In quelle occasioni, figuratevi, il gesto contro l'etichetta era subito saltato all'occhio e la duchessa era di nuovo finita nel mirino dei tabloid. Cosa è andato storto stavolta? Tutto perfetto, lei era perfetta, ma alla fine, al momento della premiazione, si è lasciata andare. Aveva il compito di premiare la squadra vincitrice a fine gara. Squadra in cui faceva parte anche il marito, che ha ricevuto un premio speciale: un bacio. Il primo in pubblico dopo il royal wedding, scrive La Stampa. Non si fa: ai reali è proibito scambiarsi qualsiasi tipo di effusione. Glielo perdoniamo questo (ennesimo) strappo al protocollo?

Meghan Markle, dimenticate i rumor circolati finora. L'ultima voce è clamorosa