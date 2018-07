Meghan Markle, dimenticate i rumor circolati finora. L’ultima voce è clamorosa

Meghan Markle, le notizie, più o meno ufficiali, arrivano di continuo. Non c'è giorno che la duchessa del Sussex non domini le cronache. Giusto per ricordare le ultime, è recente, e sicura a quanto pare, quella del regalo di nozze della regina Elisabetta. Sin da prima del matrimonio, celebrato lo scorso 19 maggio, si vociferava che fosse una casa. È una tradizione, ormai. All'altro nipote, William, per il matrimonio con Kate Middleton la sovrana aveva donato Anmer Hall, a Sandringham. A Harry e Meghan, invece, l'Adelaide Cottage come casa di campagna, per trascorrere i weekend. Ai tempi del royal wedding, quando era uscita la notizia del 'dono di nonna' ai neo sposini, era saltata fuori un'altra opzione. Si diceva che la regina avesse regalato alla coppia il York Cottage che però, a quanto pare, è stato poi 'bocciato' dagli oggi duchi del Sussex. Dunque la scelta è virata sull'Adelaide Cottage che, dicono i rumor, ha fatto letteralmente impazzire l'ex attrice di Suits. Se ne è innamorata a prima vista. (Continua dopo la foto)



Ma il gossip più clamoroso che circola con insistenza da tempo, addirittura da mesi, è quello che vuole la duchessa già in dolce attesa. Qualcuno sosteneva che fosse incinta ancor prima di giurare amore eterno al suo principe. E non appena sono diventati marito e moglie, la musica non è cambiata: i rumor sono costanti. Non a caso, infatti, ogni piega del vestito viene facilmente scambiata per pancetta sospetta. Ma è incinta o no?

Non c'è alcuna certezza del fatto che Harry e Meghan aspettino il loro primo figlio, ma a proposito di gravidanze, gli esperti sembrano avere le idee chiare: la Markle potrebbe facilmente avere due gemelli. Clamoroso: dunque la sua prima gravidanza potrebbe essere doppia, se non addirittura tripla. Non era mai uscita prima d'ora questa teoria. La sostiene Helen Turier dell’Associazione nascite gemellari e multiple sulle pagine del Sun. Secondo l’esperta c’è una maggiore probabilità che le donne dopo i trenta alle prese con la prima gravidanza, aspettino due o più figli. E Meghan ha 37 anni.

La coppia non ha mai negato di voler presto mettere su famiglia, quindi è bene che Meghan conosca sin da subito le regole da seguire nel caso aspettasse il primo (o i primi) erede di Harry. Dovrà per esempio limitare i viaggi all'estero; dovrà rinunciare alla festa preparto, anche se il baby shower negli Stati Uniti è quasi d'obbligo. Ancora: la duchessa dovrà essere seguita da una squadra di ostetriche e medici; la regina dovrà essere la prima a venire a conoscenza della nascita e il neonato dovrà avere almeno tre o quattro nomi.

“Non riesce a smettere”. Meghan e Harry, roba grossa. Ennesimo affronto alla regina. Il neo-sposo ha un “vizio” che nessun membro della famiglia reale ha mai avuto